PrimeroConElNalgo: Exparticipante de Guerreros, Janice Betancourt, habla por primera vez de ruptura con baloncelista David Huertas

Corillo, este bochinchón está bien bueno y tiene carne. Apto hasta pa´los veganos. Hace un año, cuando estaba en otro canal (sí, otro, me siento como Luisito Vigoreaux, omnipresente en la TV), Mega TV, hablé de un nuevo romance en la farándula entre el baloncelista estrella de los Capitanes de Arecibo David Huertas y la que en ese entonces era modelo del programa Puerto Rico Gana, Zudelys Lago, luego de darme cuenta del viejo truco, posteando fotos en los mismos lugares, mismo día, misma hora y bla bla. Cuando eso, ya había hasta sortija de compromiso y todo. Un montón de gente (en realidad unos cuantos, es que me gusta roncar), me preguntaron qué había pasado con la novia de tantos años de David, la exparticipante de Guerreros por Wapa, Janice Betancourt. No les miento, me llegaron todo tipo de mensajes de gente que parece conocía detalles de esa relación. Les confieso que no eran muy positivos. Les digo una cosa, seré bochinchero, pero soy responsable y y busco las reacciones de todas las partes. Entrometío al fin, en ese momento le pregunté a Zudelys, directito y sin tapujos por DM, de esos rumores de que ella estaba detrás de David desde que él estaba con Janice e iba a las canchas a verlo. Otros hasta me aseguraron que él le fue infiel a Janice con ella. Ustedes saben cómo es la gente, que especula de todo. Yo no creo nada de eso. Yo voy a los protagonistas del bollete y les pregunto. Zudelys me lo negó y dijo que no tenía tiempo para controversias, ni especulaciones. Le pregunté a David también y me dijo que no habla de su vida privada y que hace tiempo pasó esa página. Hace poco en mis redes sociales (@nalgorazzi pa pautarme yo mismo, dame follow please), dije que la hermana de David, Nilmarie Huertas, novia del exdeudor de pensión (sí, al fin pagó, aleluya) y compañero de equipo, Walter Hodge, tiró al medio a su propio hermano en un story de Instagram (que se borró pero TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT) diciendo que la familia estaba creciendo, con emoji de mujer embarazada y mostrando a Zudelys con barriga. Muy obvia Nilmarie. David ya es padre de una jovencita de 12 años. ¿Y ustedes pensaban que no iba a buscar a Janice pa preguntarle de tó esto? Ja! Si saben cómo me pongo, ¿pa qué me invitan? La mera duda ofende. Ponme tensión, aquí la entrevista a Janice. Mejor dicho, ROMPE EL SILENCIO la ex por OCHO largos años de David Huertas, reacciona a su noviazgo con Zudelys, de los supuestos cuernos y de que se convertirán en padres próximamente. Saquen las croquetas y disfruten. Y claro, se están enterando PRIMERO CON EL NALGO. No se olviden mirar al final las fotos del slideshow.

Janice saludos, a mí me gusta ir al grano. Quisiera saber tu reacción a la relación de tu ex David Huertas con Zudelys.

“Hola Fernan. No había hablado ni hecho declaraciones al respecto porque el tiempo es mi mejor aliado y todo siempre sale a la luz.”

¿Cómo eh? Habla claro Janice. ¿Cómo que el tiempo es tu mejor aliado? ¿Por qué?

“Me refiero a que la verdad siempre sale a la luz. Antes de salir a la luz pública la noticia del embarazo, ya me había enterado, lo felicité, porque independientemente de nuestra ruptura, siempre le voy a desear lo mejor porque lo que vivimos en el noviazgo fue épico. Fue una relación larga de ocho años, que siempre la prioridad fue su carrera, por lo que la cuidé y apoyé en todo momento porque para todo hay tiempo y me gusta hacer las cosas correctamente “by the book”. Lo que quiero decir es que los hechos hablan por sí solos y todo sale a la luz. Un hijo siempre es una bendición y sé lo excelente padre que es y será. Agraciada la criatura con una familia tan especial y amorosa.”

Déjame ir por partes. ¿David te contestó las felicitaciones por el embarazo?

“Nop, lo dejó en azul”. (refiriéndose a que fue por WhatsApp y que el mensaje en azul significa que la persona a quien lo enviaste, lo leyó).

¿A qué te refieres con que los hechos hablan por sí solos? ¿Cuáles hechos? Janice, sin pichaera, dale.

“Todo lo que ha pasado hasta ahora. No entraré en detalles.”

¿Qué les dices a los que aseguran que él te fue infiel con Zudelys?

“Cuando el río suena, es porque agua trae. A buen entendedor, con pocas palabras basta.”

¿Por qué ustedes terminaron en realidad?

“Comencé en Guerreros, eso a él no le agradó, por lo que se distrajo y terminamos. Me tocaba darme a respetar porque mi valor e integridad como mujer valen más. Yo no comparto!”

Lo sé corillo, se quedaron con ganas de más. Yo también me quedé mordío, pero Janice no quiso abundar más, por más que traté con todas mis malalechísticas artimañas. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Yo me encargué de buscar todas las caras de la moneda, todas las reacciones. Por mi parte, mucho éxito a Janice, quien próximamente se convertirá en “Life Coach” y viene con unos proyectos personales bien interesantes. Síganla en las redes como @FitnessByJanice. Mis saludos y éxitos a David (que está clarísimo que mis Leones quedarán campeones este año), a Zudelys, con quien trabajé en Telemundo. Bendiciones por el embarazo. Hasta mi próxima columna #PrimeroConElNalgo . ¡Que viva el chisme!

Aquí las fotos:

Janice y David Una imagen de Janice y David cuando eran novios.

David y Zudelys Imagen de David y Zudelys Lago.