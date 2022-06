Opinión de Alex Delgado: La columnita de Eliezer Molina

El pasado lunes el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió poner punto final a la controversia de la reconstrucción del área recreativa del Condominio Sol y Playa validando la anulación del permiso de construcción que el gobierno había emitido.

Ante esto, el ex candidato a la gobernación, Eliezer Molina, me solicitó que escribiera, y cito, “una columnita” sobre el tema. Suelo ignorar peticiones de esta índole porque yo escribo sobre lo que yo entienda deba escribir, no para satisfacer alguna necesidad de cualquier persona por llamar la atención o por cubrir algún complejo napoleónico. No obstante, ante su petición, y sin renunciar a mi derecho de escribir lo que yo entienda, no lo que otros quieren que yo diga, aquí esta “la columnita” solicitada, para exponer mis puntos y mi opinión.

Señor Eliezer Molina, sobre el caso de esta controversia, si lo que intenta decir es que yo, con mis opiniones, asumí posiciones a favor de los residentes, pues sepa que planteaba en radio que no entendía la insistencia del consejo de titulares de querer construir donde se sabía que iba a ocurrir lo mismo y que si el permiso se dió de manera ilegal, había que revocarse. También escribí una columna de opinión en Metro el 29 de julio del 2021 en la que planteaba que la historia se repetía con todas las partes, y cuestioné sobre las acciones de la Junta de Titulares del complejo, sobre la irresponsabilidad del gobierno y también sobre algunas acciones hipócritas de los manifestantes. ¡A todos por igual! Me temo que esa es la parte de mis opiniones que le incomodó, aunque no se limita a eso.

Uno de los argumentos que los manifestantes planteaban, usted también, era el daño de la cuestionable construcción para el anidaje de tortugas marinas. Sin embargo, fue en un Facebook Live, creo que suyo, donde se transmitió un “vente tú” de bomba y plena en horas de la noche, precisamente en el área donde argumentaban que era parte del anidaje de tortugas. Lo destaqué como destaco otras cosas de otras figuras.

En medio de la controversia del Condominio Sol y Playa usted, Sr. Molina, hizo imputaciones públicas de corrupción sobre el Sr. Walter Pierluisi, a quien al día de hoy ni conozco. No obstante, sí, el abogado del Sr. Pierluisi me hizo llegar declaraciones juradas de éste negando sus imputaciones ya que, al parecer, usted se negó a publicarlas como evidencia luego de sus denuncias.

Según los correos que le enviaron a usted, el Sr. Pierluisi aceptó un emplazamiento suyo para ir donde usted y en una transmisión por su cuenta de Facebook contestar todas sus preguntas y refutar frente a usted sus denuncias. Según los correos electrónicos que publiqué, usted no respondió dichos correos electrónicos ni la aceptación del Sr. Pierluisi de que usted lo entrevistara.

Esto fue lo que publiqué: “Luego de las imputaciones de Eliezer Molina contra Walter Pierluisi Isern, según estos correos electrónicos del 20 de mayo y 3 de junio, Molina había invitado a Pierluisi Isern para una entrevista en sus redes y así cuestionarlo públicamente. Pierluisi Isern aceptó, pero luego Molina no lo llamó. Pierluisi Isern le envió su número celular y correo electrónico y se quedó esperando la llamada de Eliezer Molina, según el email. Le enviaron a Molina dos declaraciones juradas rechazando las imputaciones y Molina, supuestamente, las ignoró. ¿Qué dice Pierluisi Isern bajo juramento?

Que sus contratos con el gobierno han sido por vía de subastas bajos administraciones del PNP y PPD (Le habían imputado contratar solo cuando el PNP estaba en el poder). Que tiene un apartamento en Condominio Sol y Playa desde 1998, pero que no es, ni ha sido, miembro de la Junta del condominio ni de ningún comité del mismo. Que no es dueño del terreno ni del complejo Sol y Playa. Que no ha participado, directamente o a través de terceros, en proceso de permisología de la controversial reconstrucción. Que no ha participado de reuniones donde se discuta los procesos de permisología y endosos de la reconstrucción. Que no ha hecho gestión alguna, directa o a través de terceros, en agencias de gobierno para gestionar permisos sobre la reconstrucción en Sol y Playa. Que no es desarrollador de la obra de reconstrucción, tampoco subcontratista, y que no tiene relación con el desarrollador ni el contratista. Que tampoco tiene vínculo con el diseñador o persona que hayan contratado para los permisos de la obra. Que no ha participado en proceso de contratación alguna sobre la reconstrucción.

Si el señor Eliezer Molina tiene evidencia o declaración jurada que contradiga al Sr. Pierluisi Isern (a quien no conozco personalmente) sobre esos rechazos, me las envía e igualmente lo público. Estos correos electrónicos fueron enviados al email de Molina por el Lcdo. José Colón (a quien sí conozco) y quien, por solicitud mía, me autorizó a publicarlos.”

Demás está decir que yo también me quedé esperando por la evidencia para publicarla.

Hace unas semanas publicamos en NotiUno 630 una demanda contra usted, Sr. Molina, por un préstamo que le tomó al pueblo de Puerto Rico y que no ha pagado, según la acción incoada por el gobierno. Eso es un documento público y como tal se publicó. Cuando se dilucide, igual se publicará lo que ocurra sea a su favor o en su contra.

También me expresé, Sr. Molina, de que su bravura en Rincón no fue la misma en Bahía Jobos de Salinas. Sí, trascendió luego que había supuestos elementos del narcotráfico envueltos allí y de inmediato comprendí que las bravuras tienen sus límites. A raíz de eso entendí porque usted fue a Bahía Jobos, aunque era un caso peor que el de Rincón, solo cuando fue una delegación legislativa con policías y cámaras de TV. “Showtime”, pero obviamente en un ambiente donde se sintiera seguro y protegido. Se entiende.

No es lo mismo ir en ese escenario que ir solo con sus allegados si en realidad hay elementos del bajo mundo. Como digo, la bravura tiene sus límites y uno puede ser un león en Rincón y luego un minino en Salinas. Es compresible porqué su personaje es ajustable.

Señor Molina, según hemos publicado sobre usted, publicamos de todos los políticos. Me temo que su molestia e incomodidad, aunque lo niegue, está influenciada porque lo tratamos como a los demás políticos y/o figuras públicas. Y lo seguiremos haciendo así.

Si digo lo que pienso de los penepés, populares, pipiolos y miembros de Victoria Ciudadana, entre otros, no entiendo qué lo hace a usted sentirse superior a ellos y por tal razón que merece la distinción de ser intocable. Usted es uno más y no me intimida, ni tampoco me intimidarán las estretegias napoleónicas de insultos. No tengo ningún complejo que amerite dirigirme a nadie con altanería para satisfacer absolutamente nada.

Yo no tengo ningún problema con lo que usted piense de mí y el día que desee hablar en NotiUno 630, estación que dirijo, los micrófonos están disponible para usted cuando desee hacer alguna denuncia y exponerse a preguntas. Culmino lamentando no haber hecho una columna de adulación a usted, como interpreté en su sugerencia. No tengo complejo o necesidad de ser adulado, mucho menos de adular a alguien con esa necesidad, si fuera el caso.