Opinión de Alex Delgado: Locura armamentista

En los pasados días el presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas en Puerto Rico (CODEPOLA), Ariel Torres, propuso que a los maestros de nuestro sistema de educación se les permita asistir a las escuelas con armas de fuego. ¿Tenemos en Puerto Rico un problema serio de asesinatos o agresiones violentas en las escuelas durante las horas de clase? La respuesta es que no. Esta idea viene por la tragedia ocurrida la semana pasada en la Robb Elementary School de Texas donde ocurrió una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos.

Esta tragedia reavivó, como suele pasar, el tema del libertinaje existente en la nación a la hora de que los ciudadanos obtengan armas de fuego. ¿Es dicho libertinaje el problema? ¿Es cierto que mientras más personas estén armadas, menos criminalidad u homicidios hay? ¿Tiene una cosa que ver con la otra? No creo que dependamos de una investigación científica para tener una idea.

Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes y en el 2020 registró cerca de 25,740 homicidios. No hemos llegado a la mitad del año 2022 y las muertes violentas con armas ronda los 17,000. Todos conocemos cuán fácil es obtener un arma legalmente en la nación. Veamos la frontera sur de Estados Unidos.

México tiene una población de 130 millones de personas y en el 2021 registró más de 33,000 asesinatos. Al igual que Estados Unidos, para obtener un arma legal en tierra mexicana, se requiere de lo básico: solicitud con 2,450 pesos mexicanos ($125.00), carta del patrono, certificado de antecedentes penales, certificado de salud física y mental, carta de servicio militar o acta de nacimiento, certificado de no consumo de drogas, y comprobante de domicilio (factura de luz, agua, etc.).

Obviamente México tiene un serio problema de narcotráfico y gran parte de los asesinatos son entre guerras de carteles o vinculados al narcotráfico, incluyendo las muertes de inocentes y periodistas.

La otra frontera de Estados Unidos es Canadá. ¿Sabe cuál es el proceso para obtener una licencia y un arma legal allí? Primero están las armas no restringidas (rifles y escopetas) y las armas restringidas (la mayoría de las pistolas, y restos de armas). Las restringidas son las de mayor demanda por sus ventajas, por ejemplo, de transporte, entre otras cosas.

Para adquirir y poseer un arma, usted debe tener 18 años o más, tomar un curso de seguridad del manejo de las mismas y aprobar el mismo. El costo es de $150.00 más impuestos. Posterior a eso, para obtener la licencia de uso de arma restringida debe tomar un curso adicional con $150.00 más. Si pasa el examen, entonces puede solicitar su licencia. Ahí entra un proceso de investigación del gobierno de 45 días o más. Se debe obtener también una autorización de transporte si la persona va a estar moviéndose de un lado a otro con el arma. Luego compra la pistola, pero no se la puede llevar ya que el armero tiene que notificar al gobierno y ahí hay que esperar dos semanas más en lo que el estado emite una licencia registral para el arma. Luego de todo eso, entonces usted tiene su arma. Se estima el proceso dura seis meses.

Canadá tiene 38 millones de habitantes y en el 2020 tuvo 743 asesinatos o muertes violentas con armas. El promedio de estas muertes del 2009 al 2019 fue de 650, o sea, ni siquiera alcanza los 800 asesinatos. De hecho, el gobierno del Primer Ministro, Justin Trudeau, anunció el lunes pasado una propuesta para congelar la importación y ventas de armas en su país a raíz de lo ocurrido en Texas. Como el libertinaje para obtener un arma en Estados Unidos, esta medida populista de Trudeau me parece igual de extremista cuando se tiene 650 asesinatos en una población de 38 millones.

Aquí he escuchado plantear que con el pueblo mejor armado, puede bajar la criminalidad porque el crimen organizado va a saber que ya no pueden meterse con cualquiera. Si Estados Unidos y México son tan flexibles a la hora de poner armas de fuego en manos de los ciudadanos, ¿porque tienen más asesinatos que Canadá? ¿No se supone que con un pueblo más armado, la criminalidad baje?

En México, el Cartel de Sinaloa se entró a tiro limpio con el Ejército, no con la policía, ¡con el Ejército! tras el arresto del hijo del Chapo Guzmán. En Toa Baja, el pasado domingo, miembros de una ganga se entraron a tiros con la Policía de Puerto Rico, ¿y me van a decir que un malenate de estos lo va a pensar dos veces porque Alex Delgado puede estar armado? ¡Por favor! Estos tipos no le tienen miedo nadie.

Ciertamente, más allá de pensar en que se le inculca temor al delincuente, está el derecho de uno a estar armado para defenderse, y creo en eso totalmente, pero en lo que no creo es en el libertinaje que buscan algunos sectores, que más que “defender al pueblo”, pienso los mueve el dinero que genera esta industria si se flexibiliza para vender más armas.