PrimeroConElNalgo (Exclusiva) Madre de gemelas de Maelo Ruiz reaparece y muestra el gran parecido de las niñas con el artista

El año pasado, en exclusiva para #PrimeroConElNalgo en Metro, entrevisté nuevamente a la joven venezolana Carla Toledo, acusada en el 2015 por el salsero boricua Maelo Ruiz de haberle robado su semen de una clínica donde él lo tenía guardado. En ese entonces Carla me indicó que Maelo le pasaba la pensión alimentaria a las niñas pero no abundó mucho. Esta vez quise indagar más (presentao al fin), en especial si mantienen comunicación y si el salsero ha establecido algún contacto con sus hijas. Me llamó la atención la forma en que Carla se refiere a Maelo y lo que reveló sobre él. Como parte de esta entrevista exclusiva, Carla accedió a mostrar por primera vez públicamente a sus gemelas (me autorizó a publicarlas en esta columna) y noten ustedes el gran parecido que guardan con su famoso papá. Las gemelas tienen ya 8 años de edad y viven junto a su madre desde hace varios años en la Florida, donde Carla se dedica a la industria de la belleza.

Maelo Ruz y sus gemelas Foto exclusiva del Nalgorazzi.

Carla, quería saber cómo estás y cómo están las niñas.

“Estoy bien, enfocada en trabajar, salir adelante, levantar a las niñas con mucho esfuerzo. Las niñas están saludables, están bien. Toman clases de natación, de ballet y terapias. Esto no lo había dicho antes, las niñas tienen unas condiciones especiales. La tarea no es fácil. Todos los días son de desafíos. Como madre, lucho incansablemente. Le doy gracias a Dios por estar en este país que nos permite que ellas reciban todas las atenciones que necesitan y ameritan por su condición. Siempre tengo la fe en el Señor, que siempre intercede ante cualquier situación y le pido que siempre nos cuide y nos proteja.”

¿Qué has sabido de Maelo?

“En cuanto al “donante”, pues no sé nada de él ni qué es de su vida.”

¿Ha tenido algún tipo de comunicación hacia ti o hacia las niñas?

“No ha habido ningún acercamiento de él hacia las niñas. Igual nosotras nos mantenemos a distancia. No quiere decir que yo esté cerrada a que en el agún momento, si él quiere saber de las niñas, bienvenido sea. No cargo con resentimiento hacia él o hacia nadie.”

¿Alguna novedad en cuanto a la demanda por el supuesto robo de su semen?

“En cuanto a la demanda no sé mucho, aunque la cosa está más adelantada que antes, esperando que en algún momento esto se termine para pasar la página y continuar con nuestras vidas. Esta etapa debiera terminarse ya y comenzar otra nueva”.

¿Maelo continúa cumpliendo con el pago de la pensión alimentaria de las niñas?

“Él ha sido muy responsable con la pensión, cumple todos los meses, gracias a Dios.”

Maelo Ruiz y Carla Toledo. Foto publicada por el Nalgorazzi.

¿Quisieras decirle unas palabras a Maelo?

“Le deseo todo lo mejor al “donante”, mucha salud y bendiciones y paz interior.”

Carla me aseguró en una entrevista radial hace unos años que la relación con el salsero duró siete años. Lo conoció en el 2009, en su casa durante una gira que él hizo por Venezuela. A los pocos meses, ya tenía una relación sentimental con el cantante, aún sabiendo que él era casado. Me aseguró que hasta convivieron durante dos años mientras él estaba casado. Carla aseguró que antes de tener esas niñas había quedado embarazada de Maelo, de forma natural, embarazo del cual nació un varoncito que lamentablemente murió al cumplir una semana. Maelo finalmente reconoció a las niñas.