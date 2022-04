PrimeroConElNalgo: Entrevista con la hija de Papo Brenes

Esta entrevista para mí significa mucho ya que se trata de la hija de quien fue un gran amigo, mentor y compañero de trabajo por siete años en televisión, Ramón Luis “Papo” Brenes, quien, luego de una batalla contra el cáncer de páncreas, murió el 10 de marzo del 2017. Recién se cumplieron cinco años.

Su hija es Angelique Brenes Veiga, tiene 26 años. Hace 10 años vive en Los Angeles junto con su mamá Amarilys Veiga, quien es trabajadora social en un hospital. Estudia Maestría en Periodismo, igual que su papá, en New York University (NYU), de forma virtual. Angelique completó un Bachillerato en Negocios. Compartí algunas veces con ella cuando Papo la llevaba al canal cada vez que visitaba la isla y era súper tímida, todo lo contrario ahora, tiene ese don de la palabra de su papá, es dulce, humilde como él y está desarrollando esa pasión por el periodismo que tanto amó él. Está muy emocionada con esto ya que fue el deseo de su papá y me contó lo mucho que significa eso para ella. Aquí mi conversación con ella.

¿Cuán difíciles han sido estos cinco años sin tu papá?

“Ha sido bien difícil, he tenido que trabajarlo bien fuerte Aunque estuvo enfermo por un tiempo, fue muy inesperado. Siempre he sido bien optimista. No pensé que iba a morir, ha sido bien difícil, especialmente los primeros tres años. Es un sube y baja de emociones. Tenía 21 años cuando falleció, siento que faltaba mucho que me hubiese gustado que él hubiera visto. Ni siquiera me había graduado de la universidad.”

¿Qué te motivó a estudiar periodismo?

“No estaba segura de lo que quería hacer cuando estudié negocios. Recuerdo que viajé a Nueva York con papi, el año antes de que él falleció, en el 2016. Fue nuestro último viaje juntos y su último viaje. Nos acompañó su compañera Pauline. Recuerdo que me llevó a la New York University. Él no quería presionarme a estudiar lo mismo que él, aunque ese fue siempre su deseo, él pensaba que a mí me tocaba hacer lo mismo que él. Yo como que nunca le hice mucho caso. Siempre me hablaba de esa universidad. Pasé por NYU en el 2019 cuando regresé a Nueva York y decidí que lo iba a tratar. Me gustó lo que ofrecen. Lo estoy estudiando virtual desde mi casa en Los Angeles. Nueva York es maravilloso pero soy puertorriqueña, el frío no me gusta para nada.”

¿Cuándo comenzaste?

“El año pasado. Llevo dos semestres y dos años en total. Quiero probarlo todo, desde televisión, fotografía, vídeos, cosas diferentes para ver cuál es la que me interesa más.”

¿Te gustaría hacer entrevistas como hacía tu papá?

“Me gustaría hacer exactamente lo que hacía mi papá, entrevistas, estar en la televisión, escribir. Me inspiró el que él fuera editor de revistas.”

¿Qué significa para ti estar estudiando lo mismo que tu padre y tener la ilusión de ser como él?

“Esto ha sido bien poderoso, me he sentido bien conectada con él. Él le decía a todo el mundo que yo tenía que ser periodista, que yo tenía todos los talentos suyos. No tan solo estoy haciendo lo que él quiso sino que me encanta. Cada día que pasa me siento más cerca de él. A veces lo siento por ahí y siento que está bien orgulloso. Son cosas que le hubiese encantado haber visto. Estoy segura que me está viendo desde el cielo y diciéndome “te lo dije”.”

¿Tus hermanos lo saben? ¿Qué te han dicho?

“Ellos están muy ocupados con sus propias cosas. Mi hermano mayor tiene tres hijos y está muy ocupado. No hablamos mucho pero sé que me apoyan desde lejitos ya que viven en Puerto Rico, que lo hace más difícil.”

¿Mantienes comunicación con Pauline?

“Sí, nos hablamos de vez en cuando. No me gusta molestarla mucho. Nos mantenemos en contacto. Ella para mí siempre será un ángel. Cuidó a mi papá esos últimos años, se dedicó a estar ahí para él. Papi me llegó a decir eso mismo las últimas veces que lo vi, que ella era un ángel. No la he podido ver en persona ya que no he regresado a la isla pero enseguida que lo haga tenemos planes de vernos.”

Ahora que ha pasado el tiempo y has madurado más, ¿has ido entendiendo poco a poco todo lo que él te decía sobre esta profesión?

“Sí. Ahora estoy escribiendo mucho sobre eventos. Me han invitado gratis a cubrir muchos eventos y lugares donde hacen actividades. Muchas veces he querido llamar a mi papá para que vea lo que estoy haciendo y hacerle preguntas para saber qué me diría. Esta parte ha sido bien difícil, en especial quisiera no tan solo decirle lo que he podido lograr sino saber qué tipo de consejo me daría.”

No te preocupes, consúltaselo todo en tu mente, estoy seguro que te va a escuchar y te va a guiar.

“Así es como lo he sentido en realidad. Este programa en NYU siento que fue él quien lo puso en mi camino y fue su deseo.”

¿Cómo te visualizas cuando termines la maestría?

“Me gustaría estar en los medios como papi y escribiendo. No estoy 100% segura dónde voy a acabar, uno nunca sabe, la vida es así, pero quisiera que mi trabajo tuviera que ver con los viajes ya que me gusta viajar. En el principio de su trabajo él viajaba un montón. Quisiera que eso fuera parte de mi trabajo también. También me gustaría continuar lo que hago ahora, escribir sobre animales callejeros como perros y gatos, en Puerto Rico y otros países. Estoy entrevistando a mucha gente sobre eso. Quisiera llevar más información de eso a la luz pública porque pienso que mucha gente no sabe mucho. Quiero insiprar y ayudar a la gente, como lo hizo mi papá, quien fue de mjcha inspiración, no tan solo para mí y mis hermanos sino para todo Puerto Rico. Siento que él me está guiando.”

¿Qué le dirías ahora mismo si todavía lo tuvieses contigo?

“Le diría “ok, tenías razón (ríe). Lo estoy haciendo” y decirle que me encantaría hacer cosas juntos. Como siento que me está guiando, pues de esa forma lo vamos a hacer juntos. Le hubiera encantando verme hacer lo que tanto a él le apasionó. Estoy muy orgullosa de él por todo lo que pudo lograr y hacer. Mientras más pasa el tiempo, más uno piensa en todo el legado que él dejó. Fue una persona tan maravilloso. Siempre se lo dije pero pienso que ahora significa más todavía porque estudio lo mismo que él. Era maravilloso, ser periodista, íntegro, honesto y también una persona buena, de buen corazón. Nadie nunca me habló nada negativo de él. Él era así y pienso que a veces él no sabía eso. Me hubiese gustado decírselo ahora de adulta, que no soy una nena, pero estoy segura que me está escuchando.”

Aparte de ser todo eso que dices, Papo tenía un gran sentido del humor.

“Era bien gracioso. Eso me encantaba de él. A veces me doy cuenta que digo ciertas cosas y me digo que suenan a cosas que mi papá diría. Mi mamá me dice que sueno idéntica a mi papá. Eso para mí es bueno.”

¿Cómo ha sido el apoyo de tu mamá en esto de estudiar periodismo?

“Está muy orgullosa de mí, ha sido mi apoyo más grande junto a mi hermano por parte de ella y quien vive acá en Los Angeles. Me ayudaron a buscar el programa en la universidad. Mi mamá me cuenta muchas historias de papi que yo no sabía, del principio de su carrera. Eso me ayuda a conectarme con él. A veces hacemis los chistes que él hacía.”

A tu papá también le gustaba mucho cantar, era un bohemio. Vi en un momento dado en tus redes que estuviste cantando.

“Lo hice, al igual que él, que comenzó cantando y luego decidió ser periodista, aunque luego me di cuenta que como carrera ya no me gustaba tanto porque soy una persona que me gusta conectar con los demás a través de la palabra, por eso me encanta escribir. Con el canto se puede hacer pero es más difícil, estás más limitado. Decidí que el periodismo era indicado para mí ya que puedo escribir más, siento que tengo más poder de hacer cambios y ayudar a la gente, he podido usar mi plataforma para ayudar a otros.”

¿Dónde podemos ver y leer tus artículos que escribes como reportera mientras estudias?

“En el periódico digital de la escuela, se llama “The Click News”, que es de los estudiantes que estudian maestría en NYU. Lo pueden buscar en www.theclick.news. Me dieron un pase prensa para ir a los eventos y eso me hizo pensar tanto en mi papá ya que él me entraba con esos a los conciertos y a todos lados.”

Te felicito, te auguro mucho éxito. Aquí tienes un amigo. Cualquier duda que tengas de los medios me dices en confianza. Te apoyo y sé que serán tan excelente como tu papá.

“Muchas gracias. No sabes cuánto significa para mí. Gracias por recordarlo mucho. Puede ser que te envíe un mensaje con alguna duda en cualquier momento, tengo muchas preguntas.”

Cuando quieras.

Aquí algunas fotos de padre e hija:

Papo Brenes y su hija Angelique Brenes Veiga

