PrimeroConElNalgo - Jasond Calderón, atacado de la forma más cruel por una de sus graciosas y famosas parodias

Conocí a Jasond Calderón cuando trabajamos juntos como presentadores en el desaparecido programa “Qué Junte” por Mega TV en marzo del 2021. Es un ser humano extraordinario, súper talentoso, humilde, excelente compañero de trabajo y un mejor padre. Me sigo riendo con su comedia y sus parodias. Jamás haría o diría algo que le faltara el respeto u ofendiera a alguien. Tristemente, a raíz de una de sus recientes parodias que publica regularmente en las redes sociales, fue insultado con palabras soeces y burlas racistas. Lo irónico es que la persona que lo insultó es precisamente la chica que Jasond parodió en el vídeo (graciosísimo, por cierto). Se identifica en TikTok como @waleskazapata, en quien Jasond se inspiró sanamente para parodiar su vídeo desde un caserío orgullosa y feliz de lo que tiene allí, diciendo que no tenía la necesidad de mudarse. Hablé en exclusiva con él sobre esta desagradable experiencia. Abajo pueden ver las fotos de la joven burlándose de Jasond.

¿Cómo es posible que luego de tantos años haciendo reír a la gente con tus parodias, sin que nadie se ofendiera, hayas sido insultado de la peor manera por una chica en tu más reciente imitación?

“No me lo esperaba. A mí me pareció que ella estaba haciendo un chiste. Se veía súper cool, era simpático. Le escribí a Waleska por Tiktok y le dejé saber que la iba a parodiar, que me gustó su vídeo. No me contestó e hice la parodia. Hago la salvedad que yo no digo ni hago nada que no esté en el vídeo original. Todo lo que se escucha es el audio literal y directo del original. Yo exagero la situación. Si tenía un tatuaje, me hago uno más grande, si la camisa tenía un rotito, me hago uno más grande. Añado elementos visuales de cosas que quizá no estaban y me imagino que están. Ella dice que tiene una cancha, una piscina. Yo fui a una cancha de tennis y una piscina. Ella está feliz con lo que tiene, sea poco o sea mucho, en una mansión o en un caserío, está feliz y eso me pareció simpático. En ningún momento es para ofender a nadie, es para hacer reír. Yo alivio el estrés haciendo estos vídeos.”

¿Cómo te das cuenta de que se molestó y te insultó?

“Varias personas comienzan a etiquetarme en vídeos públicos que ella publicó en Tiktok, cuando veo los vídeos. Ella se pintó la cara de negro, diciendo que era yo, lo que se conoce como un “black face”. No es ilegal pero está vetado socialmente. Uno como sociedad crece, aprende, madura y entiende que eso es algo que puede ofender a muchas personas de esa raza.”

¿Qué pensaste cuando lo viste?

“Me dio mucha pena y lástima. No me burlé de su físico ni color de piel, de nada personal. Simplemente hice una parodia, un chiste de algo que estaba corriendo en las redes, algo gracioso. Incluso, hasta la etiqueté en mi parodia, para darle crédito. Ella insultó también a otras personas que le escribieron defendiéndome. No me estoy copiando de nadie, que fue otra cosa que ella dijo. Siempre cuido el lenguaje que utilizo, los gestos corporales para no ofender a la persona que parodio ni a los que están viendo el vídeo. Siempre cuido mi contenido.”

¿Es la primera vez que te sucede algo así?

“Es la primera vez, en cualquier contexto de lo que hago, teatro, televisión, comedia, que alguien me insulta por algo que estoy haciendo.”

¿Le contaste a tus dos niñas lo que te había pasado?

“Sí, ellas son todo para mí, una es teenager y la otra tiene 9 añitos. Se pusieron tristes ya que esta muchacha se estaba relajando a su papá pero les dije que eso no me molesta. Hay personas que uno piensa que no se van a molestar pero hay otras que sí y tienen que estar listas para aceptarlo, entenderlo y continuar, sin atacarla de vuelta. Las dos usan Tiktok, aunque su mamá y yo se lo tenemos sumamente regulado. El vídeo más fuerte donde esta chica me insultó, ese decidí no enseñárselo pero el vídeo con la cara pintada de negro sí. Necesito que ellas vean. Es algo que lamentablemente, uno espera que no pero alguien puede volver a hacer este tipo de cosas y las ataquen a ellas. Les enseño que eso a nosotros no nos puede afectar directamente.

Me gusta que vean mis comedias y se rían, no que se ofendan. Siempre pienso que ellas lo van a ver.”

¿Qué piensas de que aún en Puerto Rico haya racismo?

“Entiendo que es falta de educación. No me refiero a inteligencia, es que entiendan de dónde viene el racismo y por qué se dejaron de hacer esas burlas.”

¿Esta experiencia negativa hará que modifiques en algo tus parodias?

“En lo absoluto. Voy a continuar con mi estilo, no voy a cambiar. Sigo aprendiendo y educándome a medida que pasan los años. Si hay algo que deba arreglar, mejorar, hacer diferente o eliminar de mi estilo, seré yo quien lo decida.”

Ya que dices que ella no contestó tu acercamiento para decirle que la ibas a parodiar, ¿quieres aprovechar esta entrevista para enviarle un mensaje a esta chica que se molestó y te insultó?

“Claro que sí. Si de alguna forma ella o su familia se sintieron ofendidos, les ofrezco unas sinceras disculpas totales. No le falté el respeto, dije exactamente lo que ella dice en el video. No tengo nada personal contra ella. No estoy en el ánimo de discutir o pelear con ella ni con su familia. Esto es una comedia. Si en en el futuro sale otro vídeo de ella, no voy a parodiarlo ya que evidentemente a ella le incomoda. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a la gente de los caseríos, que siempre me siguen y apoyan.”

¿Cuán difícil para ti es preparar una parodia?

“Me puede tomar de 2 a 3 horas, dependiendo cuán complejo, de cuántos elementos adicionales le añada, que no aparecen en el vídeo original. El diálogo me lo aprendo rápido, como una canción. Tengo cajas llenas de porquerías que uso para los vídeos, pelucas, coronas de princesa, sapos de plásticos, manitas, dientes, gafas, un montón de cosas.”

¿Nos puedes adelantar alguito de tu próxima parodia?

“En el tintero está la parodia de una niñita que quiere ser Pascual. Pascual es un gato. La nena tiene un montón de tareas y le dice a su mamá: “Mami, yo quiero ser como Pascual. ¿Por qué? A él lo consienten, lo acarician, le dan comida y no tiene que hacer tareas”. La mamá le dice: “Pero Pascual es un gato”. La niña le dice: “Pues yo quiero ser un gato. Además, díganme las ventajas de ser humano. ¿Qué yo gano con ser humano?”. Está bien gracioso, estén pendientes.”

Aprovecho para pedirles que sigan a Jasond en sus redes sociales, especialmente Instagram y Tiktok, como @jasond_calderon . Además, podemos verlo de lunes a viernes en “Acuéstate con Francis” a las 10 de la noche por Teleonce. Próximamente regresará al teatro con la obra “La peor cantante del mundo”, que se presentará en Bellas Artes de Santurce en agosto 17. Lo acompañarán Braulio Castillo, hijo, Sara Jarque, Idalia Pérez Garay, Marilyn Pupo y Yamaris Latorre. Mucho éxito.

