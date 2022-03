Opinión de Alex Delgado: Los Hechos de Nogales

Tras el referido de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) por parte del Departamento de Justicia ocurrió lo que ocurriría con cualquier otro partido, la colectividad levantó la bandera de “persecución política”, demostrando que Victoria Ciudadana se comporta exactamente igual que los demás partidos.

Le imputan perjurio y violar a la Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación, según trascendió.

¿Cuáles son los hechos en el caso de Mariana Nogales? 1. Ella es abogada, 2. Resultó electa y juramentó como legisladora, 3. Tenía una corporación con distintas propiedades que sumaban una cantidad millonaria en valor, 4. Tenía roles en otras organizaciones, 5. Tenía que notificar toda esa información a la Cámara de Representantes y a la Oficina de Ética Gubernamental y 6. Lo ocultó y no lo informó.

Algo así, hecho por un político de cualquier otro partido, hubiese servido para que los políticos de Victoria Ciudadana hubiesen hecho un “field day”. No le hubiesen dado ni siquiera el beneficio de la duda y lo hubieran tildado de “corrupto” del saque. Pero ellos son Victoria Ciudadana y se entienden superiores a los demás. Escupían mucho hacia arriba y de momento la saliva les cayó en un ojo.

No se trata de “supuesta y alegadamente”. Los hechos antes mencionados son eso, hechos. Tan es así que José Bernardo Marquez, el otro representante de Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, los validó votando a favor de una multa contra la legisladora por su falta.

En aquel momento Nogales alegó que no vio bien y que marcó donde no era. Ella misma se hubiese echado a reír si otro político hubiera dado una explicación así.

En el caso de la multa la representante volvió a lucir contradictoria. Cuando se le habla de la sanción de la Cámara, como cuerpo, dice que la multa fue excesiva. Sin embargo, cuando se le indica que su correligionario votó a favor del castigo, entonces expresa que él hizo lo correcto. Se queja cuando la multa es apoyada por el PNP, PPD, PIP y Proyecto Dignidad, pero cuando el de su partido favorece la misma multa, entones ese “hizo lo correcto”.

Dentro de las explicaciones que dio el legislador Marquez en un reportaje de Telenoticias fue que ella había admitido su violación. La contradicción de la legisladora recuerda a los abuelitos fanáticos con la palma y la pava cuando adjudicaban corrupción a algún acto del adversario, pero cuando era uno de los suyos el señalado, por lo mismo, rápido decían que ese sí estaba bien… a menos que Muñoz o Ferré dijeran lo contrario.

Yo creo que un olvido pueden ser 10, 15 o 20 mil dólares. Múltiples corporaciones y propiedades valoradas en más de un millón y medio de dólares puede ser un olvido, pero en la mente cualquier seguidor de Victoria Ciudadana cuando se trata de uno de los suyos. Si fuera un caso exactamente igual de algún político de otro partido, la palabra que ellos utilizarían sería “corrupción”, “grandes intereses”. Como cualquier otro partido Victoria Ciudadana es un colectividad de doble discurso, de narrativa hipócrita, por lo que son lo mismo. Están cortados con la misma tijera.

Los hechos están ahí. Ahora, si son lo suficientemente graves como para exponer a una persona a cárcel, o sanciones mayores, pues eso lo determinará en última instancia un tribunal, si es que llega a esa base.

En mi opinión, creo que llevar a una persona a la cárcel por intentar ocultar ese tipo de información es exagerado, sea quien sea. Aún cuando esa persona y/o sus camaradas sean de los que quieren ver a cualquier persona que no les caiga bien o que les fiscalice, preso hasta por cruzar una luz roja. No se puede pensar como ellos. Ahora bien, ¿cómo se desalienta el que políticos quieran ocultar información que por ley tienen que informar a las autoridades? Pues quizás con la imposición de multas mayores, pero cárcel me resulta exagerado.

La falla ética está ahí, la omisión fue admitida, ella la justificó diciendo que fue que no vio bien el documento donde tenía que informar las corporaciones y las propiedades valoradas en cantidad millonaria. Usted decide si le cree o no. Cargar con la mancha de que es otra de las figuras que pone en relieve el hecho de que el partido Victoria Ciudadana es igual a los partidos tradicionales es escarnio casi suficiente cuando se trata de colectividades con altos niveles de ego.