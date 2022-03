Columna de Carlos Andújar: Una ruta nueva para la UPR…

Aspiro a tener el honor de ser el próximo presidente de la UPR. Por los pasados 4 años y medio he tenido el privilegio de ser rector de la UPR en Arecibo. Durante mi carrera entre los diversos logros, pude desarrollar un bachillerato en ciencias sociales con concentración en psicología industrial organizacional; más recientemente, una concentración menor en neurociencia organizacional, ser coautor de la concentración menor de psicología positiva y autor principal de la propuesta de maestría en psicología del liderazgo y gestión social. Además, hemos transformado las infraestructuras que son tan necesarias para contar con una institución que sirva de apoyo a la calidad de enseñanza e investigación que nos caracteriza. Inspirado en los logros que ha tenido nuestro equipo de trabajo, los empleados docentes y no docentes y los estudiantes, es que tomé la decisión de querer aportar a los once recintos del sistema de la UPR.

La UPR, es el mayor recurso de capital intelectual y económico de nuestro país. La situación fiscal representa un reto que genera el imperativo de mejorar lo que hacemos bien y hacer cosas nuevas para corregir lo que hemos hecho incorrectamente. Como decía Albert Einstein en su definición de locura, “no se pueden lograr resultados diferentes haciendo lo mismo”.

Propongo facilitar la transformación de la UPR, descentralizando la Administración Central, convirtiéndola en una unidad de apoyo estratégico organizacional y de servicios, para potenciar a los recintos. Asimismo, hay que desarrollar una estructura de sistemas de información que provea datos certeros y a tiempo para fortalecer la toma de decisiones.

De otra parte, debemos convertir a la UPR en una entidad más autosuficiente, mayor competitividad y de alcance global creando un plan para reducir costos, análisis de estructuras y funciones alineadas a los presupuestos y un análisis profundo de los ofrecimientos, para elevar más nuestra calidad académica y mejorar las condiciones de trabajo y estudio de nuestra comunidad.

Para lograr esta transformación debemos de ampliar la oferta académica y mercadear nuestros programas en y fuera de Puerto Rico; potenciar la generación de fondos mediante la prestación de servicios a los sectores públicos y privados; crear una División de Empresas Universitarias con fines rentables; optimizar, ampliar y exportar los servicios de las Divisiones de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP); identificar y acceder los recursos de fondos públicos y privados en Washington DC; fortalecer la cultura de Filantropía y finalmente, inventariar las propiedades en desuso y capitalizar en las que no tengan mayor utilidad.

Como presidente promoveré ambientes de colaboración y respeto. Esto se verá reflejado en el desarrollo e implantación de nuestro nuevo Plan Estratégico. Trabajaré respetuosa y trasparentemente con la Junta de Gobierno y todos los sectores de la Comunidad Universitaria. Me someteré a una evaluación de empleados y estudiantes luego de transcurridos 24 meses de mi gestión. El resultado lo discutiré abiertamente y le pediré a la Junta de Gobierno que lo tome en cuenta para la evaluación continua de mi trabajo.