Columna de Vilma Calderón: ¿Comes por ansiedad?

¿Eres de las personas que comienza a comer cuando siente ansiedad, tristeza, depresión, coraje o frustración? ¿Visitas la nevera y la alacena en las noches para buscar algo de “picar” aún cuando has hecho una cena completa o a pesar de querer perder peso? ¿Has intentado en varias ocasiones bajar algunas libras y aunque verdaderamente lo deseas, comienzas y al poco tiempo lo abandonas todo? ¿Inicias tu resolución de perder peso con mucho entusiasmo y al pasar unas pocas semanas , te desanimas y regresas a los viejos hábitos de alimentación que te llevaron al sobrepeso? Si has contestado de forma afirmativa a estas preguntas, muy probablemente estás canalizando los estados anímicos negativos con la ingesta de comida y las razones por las que todavía no has alcanzado el peso saludable, tienen que ver más con tu mente que con la información sobre dietas y ejercicios.

Para perder peso existen tres pilares indispensables que presento en mi nuevo libro: Las practicas infalibles para perder peso (disponible en las principales librerías) y éstos son: la nutrición, el ejercicio y la programación mental. La alimentación constituye el 80 % del proceso de perder peso y el ejercicio el 20%. Sin embargo, tanto los cambios alimentarios como la práctica del ejercicio requieren de una gran motivación y enfoque en los que la mente juega un papel determinante. Incluso, muchas personas hasta saben en general lo que deben hacer, pero por alguna razón, no pueden mantener el entusiasmo, la concentración y la disciplina en el control de porciones, la selección de alimentos y la práctica regular de ejercicios. ¿Qué ocurre en la mente de estas personas, cuáles son sus patrones de pensamientos y cómo podemos re- programarnos para ayudarnos a alcanzar el peso deseado? Ese será el tema a presentar en la conferencia: Cómo reprogramar la mente y el cuerpo para lograr un peso saludable. La conferencia será el sábado 26 de marzo a la 1:30 pm en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Esta será una extraordinaria oportunidad para, además de aprender los aspectos más importantes sobre la alimentación y el ejercicio para bajar libras, puedas exponerte a técnicas mentales que te ayuden a mantener el enfoque y a superar los distintos obstáculos que puedan surgir en el proceso. De este modo, aprenderás nuevas formas de responder a los estímulos, evitarás sabotearte o permitirles a otros interrumpir tus metas y lograrás una mayor concienciación sobre cómo tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga.

Nuestra mente tiene una característica muy particular y es que ella no puede distinguir lo que es real de lo que es imaginario. Tan pronto ocurre un pensamiento, ella automáticamente lo da por cierto. Si por ejemplo, comienzas a imaginar algo terrible (pero que no ha pasado) puedes experimentar un alto grado de ansiedad y sufrimiento. De igual modo, si imaginas algo maravilloso, puedes comenzar a entusiasmarte y a sentir emociones muy agradables, aunque eso esté solo en tu mente y no en la realidad. Estas emociones positivas o negativas ocurren porque la mente y el cuerpo se afectan mutuamente. Lo que ocurre en tu mente afectará tu cuerpo y lo que ocurre en tu cuerpo va igualmente a impactar tu mente ya que ambas áreas del ser están íntimamente conectadas. Esa característica de nuestra mente lamentablemente la usamos a menudo en contra de nosotros mismos, en vez de utilizarla a nuestro favor. Con distintas técnicas que presentaremos en la conferencia vas a aprender a: detener los pensamientos derrotistas, controlar mejor tus estados anímicos, manejar las posturas del cuerpo para interrumpir tus emociones negativas, realizar visualizaciones que apoyen y faciliten tus metas y mantener el enfoque en lo que requieres hacer para alcanzar tu peso deseado. Para más información visítanos en nuestra pagina en FB: Salud y nutrición con Vilma Calderón, en internet: vilmacalderon.com o contáctanos al 787 282-7244. Si sufres de sobrepeso u obesidad, te invito a que des un paso a favor de tu salud y comiences a trabajar con tu alimentación, tus practicas de ejercicios y aprendas a reprogramar tu mente y tu cuerpo apara lograr el éxito en tus metas. Recuerda que si otros lo han logrado, tú también lo puedes alcanzar y comenzar a experimentar una gran mejoría en: tu salud, nivel de energía, apariencia, actitudes mentales y cambios profesionales y personales!

La autora es licenciada en nutrición y presentará su libro Las prácticas infalibles para perder peso el miércoles 23 de marzo a las 7pm en Casa Norberto en Plaza Las Américas.