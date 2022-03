PrimeroConElNalgo: TENGO EL SCREENSHOT

Esta columna le rinde verdadero honor a mi célebre y malalechística frase “TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT”. Frase que digo hace muchos años en la radio, tv y redes y que le dedico a viva voz a todos los artistas y figuras públicas, que postean algo en las redes y luego lo borran o se creen que no lo vi (o muy posiblemente con el propósito de que yo lo vea ya que saben que mis incordios ojos lo verán y comentarán, o sea, por pauta). Mi instinto MLP (Mala Leche Productions) me dice que tan pronto lo vea, lo guarde siempre, dándole, precisamente “screenshot” a la pantalla del celu. También se les olvida que tengo mi legión de fieles fanáticos infiltrados en todas las cuentas de famosos y famosas y que me envían todo a mi DM, poniéndome al día. Para ellos, todas mis bendiciones y agradecimiento (sí porque chavos no tengo pa darles, aunque eso sí, siempre les contesto los mensajes, no se quejen). Aquí varios ejemplos de SCREENSHOTS que tengo guardaditos.

Ejemplo #1: La ex del trovador de la sonrisa cuadrada y músculos trincos pa la foto, Julio César Sanabria, Stephanie Ann Larette (la misma de los eternos filtros chinita en cada story de Instagram), lo tiró al medio, precisamente en un “story” de Instagram (oh Dios, también color chinita), que ella fue quien lo dejó porque “ya no pude más”, por más que luchó, según ella. ¿Pero... no pudo más con qué? Eso no quedó muy claro. Steph, tienes que dar los chismes con detalles, no puedes dejarnos así moldíos sin saber bien. Dice que tomó la decisión más difícil de su vida, separarse. Toda esta barría, digo, revelación, la hizo contestándole a una persona que le escribió la pregunta de qué ha sido lo más duro que ha pasado y superado. Stephanie es la madre del niño Rodrigo Ignaxio, fruto de la relación que tuvo con Julio. Esta publicación ya no está disponible en el Instagram de Stephanie pero ustedes me conocen, TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT. Mírenlo ustedes mismos abajo.

Sanabria

Ejemplo # 2: La esposa del pelotero boricua, el caballote de los Mets de NY, Francisco Lindor, la aguadillana Katia Reguero, publicó un “story” en Instagram, también contestándole a una persona, cómo se conocieron. Katia, madre de la niña Kalina Zoé, que tuvo con el pelotero, tiró a Francisco al medio jocosamente. Ella no juega pelota pero le bajó por el centro del plato a 102 millas por hora. Dijo que él fue quien le escribió primero por DM a ella con el embuste de que le gustaban las fotos de ella con el violín que sabe tocar. Parece que Lindor estaba loco de que ella lo visitara a la casa por primera vez pero Katia le pichaba y dijo que tuvo que fajarse bien duro pa convencerla. Pobre Lindor. No sabe ná Paquito. Esta publicación ya no está disponible en el Instagram de Katia pero ustedes me conocen, TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT. Mírenlo ustedes mismos abajo.

Lindor

Ejemplo # 3: Hay un reguetonero que está enchulao y se lo tiene bien callao. A ella no le dice “falsas palabras”, más le vale (como su nueva canción). Ella es la única que hace que se quite las gigantescas gafas (que no se apea ni durmiendo) y que hace que se ría completo y no de medio lao, como en todas sus fotos de redes, no sé por qué, parece que es su “sex appeal”. Me refiero a mi panita y hater de mis Yankees, Ken-Y. Su salvadora se llama Yessenia Reyes, a quien le dedicó un post estando de viaje, como gato que lambe aceite, bien desesperao, que dice: “Loco por llegar a casa, te amo”. Y ella le contestó a los 15 minutos exactos: “Loca por que llegues a llenar de alegría nuestro hogar como siempre. Te amo.” Esto acompañado de una foto pegaítos y Kenny con una gorra de los perdedores Boston Red Sox. Ken-Y se cree que por haber posteado esto únicamente en su cuenta personal (Kenny Vázquez) en Facebook, nadie se va a dar cuenta, máxime yo. Bah. Que viva el amoL, el amor es extraño y descontrolado, quiera gritar desde la montaña más alta. Esta publicación ya no está disponible en el Facebook personal de Ken-Y (embuste, todavía está) pero comoquiera TENGO EL SCREENSHOT, TENGO EL SCREENSHOT. Mírenlo ustedes mismos abajo.