Opinión de Adriana Gutiérrez Colón: Las cuidadoras son trabajadoras

Cuando exigimos justicia y equidad para la mujer en el contexto laboral, usualmente nos referimos a los reclamos de igualdad salarial, mayor participación en la fuerza laboral, erradicación de discrimen basado en género o sexo en el empleo, entre otros reclamos justos y necesarios. No obstante, entre los reclamos de equidad y las políticas públicas del Gobierno para alcanzarla, ha estado ausente el tema del trabajo no remunerado y su efecto desproporcional sobre las mujeres.

En todo el mundo, las mujeres realizan la mayor parte del trabajo no remunerado. El cuidado de menores, personas con diversidad funcional y adultos mayores, recae principalmente en las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres dedican, en promedio, tres veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. La OIT establece, además, que a escala mundial el principal motivo indicado por las mujeres para estar fuera de la fuerza de trabajo es el trabajo de cuidados no remunerado.

Lamentablemente, a pesar de que el trabajo de cuidados no remunerado contribuye de manera significativa a las economías de los países y suple carencias en materia de servicios sociales, la división sexual del trabajo y la inequitativa distribución de las tareas de cuidado y trabajo doméstico no han sido temas centrales en la formación de políticas públicas por parte del Gobierno. El aumento de la población, el envejecimiento de las sociedades, el lugar secundario de las mujeres en los mercados de trabajo y las deficiencias en las políticas sociales exigen que los gobiernos, empleadores y la ciudadanía adopten medidas urgentes con relación a la organización y justa distribución del trabajo de cuidados.

El Gobierno no puede mantenerse neutral frente a esta realidad. Por el contrario, debe crear las condiciones para que se generen los respectivos cambios estructurales para así poder cumplir con los compromisos y esfuerzos para alcanzar la equidad y dignidad merecida. En un gobierno del PIP, nos aseguraremos de que así sea.