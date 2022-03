Opinión de Juan Frontera-Suau: Sí, leyó bien

Yo no sé a usted, pero a mi me ha pasado. De repente escucho hablar a alguien que se supone sepa sobre un tema, pero no me hace ningún sentido lo que dice. Escucho con mayor detenimiento a ver si estoy analizando bien las palabras, y corroboro que entiendo lo que dice, pero sigue siendo un disparate. Es extraño, porque la próxima reacción que viene a mi mente no es dudar de la persona, sino dudar de mi capacidad o entendimiento. ¡Ay, señor, Yo creo que estoy bien perdido con esto! ¿Y si el que no entiendo soy Yo? No obstante, al corroborar, se disipa la duda. Entonces el susto es otro, pues el que se supone que sepa y entienda, esta mas perdido que un juey visco.

Desde hace varias semanas hemos visto expresiones a diestra y siniestra de los que se supone que entiendan sobre el estado financiero de la AEE. David Skeel, presidente de la JSF, dijo a la prensa el 22 de febrero de 2022, que respalda el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE del 2019 ya que, a la hora de promover la reestructuración de una entidad cubierta bajo PROMESA, no se requiere que la dependencia quede en una posición de “solvencia”. Para Skeel, el criterio a evaluarse es si el acuerdo de reestructuración presentado ante el tribunal es “factible”.

Sí, leyó bien. Para el presidente de la JSF lo importante sobre el acuerdo no es si la AEE puede generar lo suficiente para pagarlo. No, eso no es lo importante. Lo importante es si se puede cumplir con lo que dice el acuerdo. Eso mi hermano, son dos cosas bien distintas. ¿Por qué? Por que a la hora de determinar si se puede cumplir o no el acuerdo, lo importante no son las ganancias de la AEE, sino el bolsillo de las familias en Puerto Rico. Sí, leyó bien.

Por otro lado, se escuchó a Peterson, otro miembro de la JSF decir que los que se oponen al acuerdo, lo hacen basado en demagogia, pues el mismo reduce la deuda de la AEE en un 32% (2.7 billones) y que dicha oposición no va a impedir que la JSF termine la reestructuración de la AEE. A su vez, la directora ejecutiva de la JSF, Natali Jaresko, le decía al caucus PPD en la Cámara que, si no se obtiene el acuerdo del 2019 para la AEE, podría haber un litigio largo y costoso, lo que retrasaría la transformación de la AEE y pondría en riesgo la capacidad de la AEE de controlar el costo de la electricidad para sus abonados.

Saben qué, yo les voy a decir lo que va a ser largo y costoso. Largo y costoso va a ser el acuerdo del 2019. ¿saben por qué? Porque bajo ese acuerdo de pago, que dura 47 años, al séptimo año ya los bonistas han recobrado los 2.7 billones del recorte del 32% de la deuda. Sí, leyó bien. ¿Sabe qué más? Que al final de los 47 años, de una deuda de 8.5 billones nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos habremos pagado a los bonistas de la AEE 23.9 billones de dólares. Sí, leyó bien.

MÁS COLUMNAS DE JUAN MANUEL FRONTERA SUAU: