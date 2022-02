PrimeroConElNalgo: 5 historias de amor que tienen que leer

El amor es extraño y descontrolado. 5 historias que tienes que leer. Este San Valentín hizo que varias parejas estuvieran bien desacatás. Una de ellas al fin confirma el romance del que tanto se ha rumorado. Otra, luego que yo los tirara al medio en esta columna, trataron de disimular en redes su “comeback” pero hasta hoy les durará el secreto. Una querendona al fin dio una orejita (LITERALMENTE) de su misterioso nuevo amor. Otra pareja que inexplicablemente postea fotos juntitos exactamente cada mes y medio y finalmente otra que está comenzando, ya se dicen TE AMO y “tu-tu-tuá-tuááá”, a lo Tavín Pumarejo. ¿No me crees? Aquí te daré detalles.

Toni Costa al fin (THANKS GOD, AL FIN) está rehaciendo su vida luego del novelón con Adamari López

#EscóndeteDelNalgoChallenge : Se ha rumorado por varios meses en diferentes medios que su nuevo amor es Evelyn Beltrán, una influencer mexicana que se hace llamar en redes “La bichota” (así mismo, bien original). También es modelo y cantante. Al igual que Toni tiene a su hija Alaia, Evelyn tiene un nene de 5 añitos. Ninguno de los dos ha querido decir nada públicamente sobre esos rumores. Pero Cupido pudo más y los puso sueltos como gabete. Se acabó la nébula, ES CONFIRMADO. Pasaron su primer San Valentín juntos y no pudieron disimular el enchule trepaos en una estrella a cuchucientos pies de altura, de noche, en un parque de Miami. Los dos se chotearon con “el viejo truco” posteando el mismo vídeo en “story” de sus respectivas cuentas de Instagram, con muchas horas de diferencia (como si yo no me fuera a dar cuenta) pero grabados en el mismo sitio, misma hora, mismo día y hasta los mismos tennis (sí, esa charrería de ponerse la misma ropa de tu pareja, digno de noviecitos de manita sudada que apenas comienzan). Y como si fuera poco, ambos “stories” con la misma canción de Tommy Torres “Tú y yo”. (Los pueden ver en mis redes sociales) Están como nenes chiquitos de culecos. Hace par de días también se fueron a darse unos palitos y lo mismo, el “viejo truco” del mismo sitio, misma hora, mismo día. Y aunque yo soy un fanfarrón y bocón, hablo con evidencia, que ustedes mismos pueden ver en esta joya de columna. Que viva el amor.

Tony Costa y su nuevo amor

Tony Costa

La comediante y actriz Joealis Filippetti y el virtuoso pianista Adlan Cruz se dieron otra oportunidad en el amor

#EscóndeteDelNalgoChallenge : Bueno, el pasado noviembre en esta columna, les conté en exclusiva que ambos, lamentablemente, estaban separados. Ya no se les veía juntos en las redes sociales. Adlan daba conciertos y ella no lo acompañaba, como hacía en muchas ocasiones. Ambos se comentaban piropos poéticos (en relidad eran lindos, es que soy un cafre) en cada post que hacían, estaban bien enamorados. Adlan me admitió que pasaban por un momento de reflexión y que sentía la relación en una incertidumbre. Joaelis, a pesar de todo, me dijo que se amaban mucho. Pues, por mi culpa, por estar jeringando de presentao en sus redes, se aguantaron de postear públicamente juntos en lo que bregaban su situación pero este pasado weekend pre San Valentín Adlan dio un concierto privado solo para algunas parejas, a $200 billetes cada una, en su propia casa y ¿adivinen quién estuvo? Su amada y elegantemente vestida Joealis, que hasta se le sentó al lado mientras él rozaba sus inquietos dedos sobre el teclado. Los vi bien felices. Tengo que decir que a Adlan se le chispoteó (a lo mejor fue a propósito) y publicó varias fotos y vídeos en su “story” de Instagram, donde sale ella. Joealis fue más cuidadosa y no se muestra con Adlan en las publicaciones de ese día. Gracias Adlan por darme material pa mi columna. Ambos decidieron manejar su relación bastaaannte alejados de las redes. Pero ustedes saben que no se me pasa una. Felicidades.

Joealis Filippetti y Adlan Cruz

Dayanara Torres me lleva ajorao tratando de adivinar quién es su nuevo amor, pero ya soltó un cantito

Luego que nuestra eterna Miss Universe, la siempre hermosa Dayanara Torres terminó con su inmencionable novio ejecutivo, quien la dejó tan pronto se enteró que ella tenía cáncer, no se le ha visto ni conocido ningún otro marchante. Al cerrar el 2021 ella misma confirmó en sus redes que el amor llegó a su vida y daba gracias por eso, sin decir más ná, dejándonos puyús sin saber quién es. Solo se sabe que no es del ambiente artístico. Ella vino hace unos meses a la isla con él y tuvo la suerte de que nadie los vio juntos y mucho menos los retrató. Realmente ha sido una intriga a lo “Unsolved Mysteries”, más difícil que mirar el pollinón y partidura de Cosculluela. Me he chupao miles de comentarios en sus redes a ver si a alguien se le zafa el nombre, sus seguidores, los que ella sigue, su hermana Jiny tampoco juega pa mi equipo, no suelta prenda. Pero señores, HABEMUS OREJA. Anoche, día de San Valentín, Dayanara posteó una foto mondá de la risa y tapándole la cara a su jevo con sus manos pero dejándole ver apenas un cantito de una de sus orejas y escribió un escueto “Happy Valentines Day”. Definitivamente lo quiere tó pa ella y que sigamos rompiéndonos la cabeza. Parece que Dayanara nos va a tener en ese trajín hasta fin de año, mostrándonos poco a poco las partes del cuerpo de su flamante novio “John Doe”. Marzo, sorpréndeme. Mientras tanto, seguiré moldío. Si alguien sabe quién es, que me dé una llamadita. El amor es extraño y descontrolado.

Dayanara y su nuevo amor

Es tiempo de celebrar. Como cada mes y medio, Denise Quiñones y su novio Xavier acaban de publicar fotos nuevas de su romance

Enhorabuena, esto ya para mí es un evento que ocurre exactamente cada mes y medio. La primera vez que nuestra eterna Miss Universe Denise Quiñones y su novio, el actor Xavier Morales, publicaron fotos juntos fue cuando anunciaron su noviazgo el 31 de diciembre pasado. Anoche 14 de febrero, día de San Valentín, botaron la casa por la ventana con un manjar de fotos en sus respectivas cuentas de Instagram. Tanto Xavier (@xamcruz - a él le encanta que lo taguee públicamente) como Denise me dieron banquete con varias fotos besándose y en una cena romántica en un fino restaurante. Ambos se dijeron “mi amor” (pero aún no se dicen “te amo”, eso he observado). “Gracias @xamcruz por compartir tu corazón con el mío”, le zumbó ella con babilla debajo de las fotos. “Mi corazón era feliz y ahora es dulce de miel”, le ripostó Xavier con este sucraloso piropo en los “comments”. Ya Xavier, en exclusiva, me había dado sus primeras declaraciones y que compartí en ese entonces (enero 2022) en Lo sé todo por Wapa. Me confesó que conoció a Denise filmando la película “Las Camelias” y que sus respectivos personajes se enamoraban y Xavier estaba confundido si lo que sentía era por el personaje o era real. Luego de hablar muchas horas con Denise descubrieron que el tiempo de Dios es perfecto y ahí comenzó la linda relación que conocemos hoy día. Que llegue rápido el 1ro de abril pa que posteen las próximas fotos juntos.

Dennise Quiñones y su novio

La relación entre la meteoróloga Elizabeth Robaina y el licenciado con los colores más exóticos en sus trajes, Orlando Cameron Gordon, ya va por Categoría 5 y rompiendo en cantos el huracanómetro

La fecha clichosa para anunciar nuevos romances, el 31 de diciembre, también fue usada por el licenciado conocido por el caso de su defendido Jensen Medina, Orlando Cameron Gordon, al revelar su romance con ella con una foto posada en unas finas escaleras. Al otro día fue ella quien zumbó la primera foto con él de su Instagram. Ellos no disimularon como Joealis y Adlan, fueron bastante abiertos en cuanto a mostrarse en sus “stories” aunque como por un mes se desaparecieron y hasta yo me asusté. Sin embargo, veía que aún se seguían en Instagram. Me preguntaba qué pasaba. Les tenía el ojo echao. Hasta que en San Valentín tampoco pudieron disimular y ya hasta se dicen “te amo”. Ella publicó una foto sentada junto a él, pelaos de la risa, con su mano entre sus piernas y él con su mano más arriba del muslo derecho de ella. Él siempre pica alante y postea primero. Una foto cenando fino (noo, van a estar comiendo cheese dogs) donde dice que ella es la reina de su vida. Luego Elizabeth publicó una foto del lobby de Telemundo forrao de rosas rojas que casi ni cabín en aquello allí. El licen parece que se gastó el cheque del PÚA en las rosas y no le dejó a otros clientes en la tienda. Siempre pienso que Orlando la conquistó diciéndole: “Mire, dígame si sería o no cierto decirle a la señora jueza que usted está enamorada de mí”. Definitivamente creo que hubo mucha precipitación y marejadas cliclónicas. La futura Sra. Cameron hasta le dedicó un “tu-tu-tuá-tuááá” como Tavín Pumarejo en su post de Instagram. En realidad fue una frase en italiano (“Sei il mio amore per sempre. Tutta tua. Ti amo”), que significa “Eres mi amor por siempre. Toda tuya. Te amo”. Ay Chús. Qué bonito es el amor.