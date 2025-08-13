UPR de Humacao recibe a más de 2,500 estudiantes en comienzo de año académico

La Universidad de Puerto Rico en Humacao comenzó el miércoles, 13 de agosto de 2025, el año académico 2025-2026 con la llegada de más de 2,500 estudiantes, en un acto que reafirma el compromiso institucional con la excelencia educativa y la formación integral.

“El comienzo de un nuevo año académico representa una valiosa oportunidad para aprender, avanzar hacia las metas personales y profesionales, y continuar construyendo el presente y futuro de nuestra comunidad estudiantil, que es y seguirá siendo la razón fundamental de nuestra labor”, expresó el rector, doctor Carlos Galiano Quiñones en declaraciones escritas.

Durante esta primera semana, personal administrativo y de los departamentos académicos ofrece orientación para que los estudiantes finalicen su matrícula. El plazo para pagar con recargos vence el viernes 15 de agosto, con opciones en línea, en la Oficina de Facturación y Cobro o por teléfono al 787-850-9373. Ante problemas con el número de PIN, se debe contactar a apoyotecnico.uprh@upr.edu.

“Consideren la universidad como un espacio lleno de posibilidades para descubrir y desarrollar su potencial. Recuerden que siempre contarán con el respaldo de nuestros profesores y personal de apoyo”, añadió Galiano Quiñones al invitar a participar en actividades extracurriculares, equipos deportivos, organizaciones estudiantiles y agrupaciones artísticas.

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, doctora Zayira Jordán Conde, resaltó que el inicio del curso también representa la bienvenida a miles de jóvenes a “un espacio donde los sueños se cultivan, las metas personales se transforman en logros colectivos y cada paso que damos siembra el futuro de Puerto Rico. A nuestros estudiantes les doy la más cálida bienvenida, porque ustedes son el corazón de esta institución. Que cada clase, cada conversación y cada desafío los acerquen cada vez más a sus metas. No están solos en este camino; cuentan con una comunidad comprometida a apoyarlos, a verlos triunfar y a acompañarlos mientras transforman su espacio, su comunidad y su vida”.