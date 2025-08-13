Pronostican otro día caluroso con cielos brumosos para Puerto Rico

Las autoridades del tiempo informaron que se espera otro día caluroso con cielos brumosos debido a partículas de polvo del Sahara que están en el aire. Las condiciones del tiempo seguirán con lluvias breves pasando rápidamente por las zonas del este durante la mañana y tormentas más fuertes por la tarde en el área oeste de Puerto Rico.

Se emitió una advertencia de calor para todas las zonas urbanas y costeras de Puerto Rico, incluyendo Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes.

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que la tormenta Erin se moverá hacia el noreste, alejándose de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes. Se pronostica que el fortalecimiento gradual comience hoy, y Erin probablemente se convertirá en un huracán para el jueves en la noche o temprano el viernes. Sus bandas externas podrían comenzar a acercarse desde la noche del viernes o la mañana del sábado, siendo más probable el sábado en la tarde.

Para los próximos días se esperan lluvias breves por la mañana y noche, y lluvias más intensas con posibles tormentas en el suroeste de Puerto Rico en la tarde. Los vientos soplarán del noreste durante toda la semana, desde la superficie hasta niveles más altos de la atmósfera.

Mañana jueves, se espera que una masa de aire más seca cruce la región, lo que reduciría las lluvias y el riesgo de inundaciones. Aun así, podrían ocurrir lluvias aisladas, pero serían menos intensas y más localizadas.

Para hoy, cielos parcialmente nublados con lluvias dispersas. Bruma por la tarde. Temperaturas máximas alrededor de 92 °F, bajando en la tarde. Vientos del este entre 10 y 15 millas por hora. Probabilidad de lluvia: 50 %.

Esta noche, cielos parcialmente nublados con lluvias dispersas en la noche. Luego, parcialmente nublado con algunas lluvias aisladas. Bruma. Temperaturas mínimas alrededor de 83 °F. Vientos del este entre 5 y 10 millas por hora. Probabilidad de lluvia: 30 %.

El jueves, bruma en la mañana. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en la mañana, seguido de lluvias dispersas y posibles tormentas por la tarde. Temperaturas máximas alrededor de 92 °F, bajando en la tarde. Vientos del este entre 10 y 15 millas por hora, con ráfagas de hasta 20 millas por hora. Probabilidad de lluvia: 50 %.