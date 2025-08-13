Dueño de negocio en Santurce enfrenta a agentes federales que pretendían entrar a su colmado

El propietario de un negocio, ubicado en la zona de Santurce, Puerto Rico, enfrentó a varios agentes federales que pretendían entrar a su local para intervenir con una persona.

Este impidió que penetraran al establecimiento reclamando que tiene sus permisos al día.

“Yo tampoco sé quién es usted. Usted tiene que pedirme permiso en mi casa. El permiso dice Henry Polanco, usted tiene que pedirme permiso a mí“, sostuvo el hombre mientras los oficiales entraban al lugar.

El video fue captado por una persona que se encontraba en el colmado.

Autoridades hallan restos de octogenaria desaparecida en Ponce

La Policía de Puerto Rico informó el martes, 12 de agosto de 2025, sobre el hallazgo del cuerpo sin signos vitales de Nestora Ramos Torres, de 89 años, reportada desaparecida el 11 de agosto de 2025, en un terreno baldío del sector Vallas Torres en Ponce.

Según la investigación preliminar, la octogenaria había sido vista por última vez en los predios del Hospital Menonita en Ponce, de donde, según la querella, se marchó en un vehículo. Su cuerpo fue localizado en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

El personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, asumió la investigación. Al momento se desconocen las causas de la muerte.

Las autoridades dieron con el vehículo en el sector Vallas Torres.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse de forma confidencial al 787-343-2020 si poseen información que pueda ayudar con el esclarecimiento del caso.