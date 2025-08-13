Cargos por muerte de adolescente en Aibonito no se radicarán hoy

Así lo aseguró la secretaria de Justicia quien indicó que la fiscalía se encuentra realizando varias entrevistas a testigos en el día de hoy

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, afirmó que durante el día de hoy no se estarán radicando cargos en el caso por el asesinato de Gabriella Nicole Pratts Rosario, joven de 16 años que murió el domingo en Aibonito.

Torres Gómez expresó tras una reunión con el fiscal de distrito que se encuentran en la etapa de entrevistas y recopilación de evidencia, al mismo tiempo que se limitó a brindar una fecha exacta para la radicación de cargos.

“Quiero que estén claros que estamos junto con la Policía trabajando arduamente en este caso, ya se hicieron allanamientos, registros, se ocupó evidencia, está en Ciencias Forenses, claramente es un protocolo y tenemos que esperar, pero no han descansado la policía y fiscales en este caso ni vamos a trabajar”, expresó la secretaria de Justicia, quien añadió que se han entrevistado alrededor de cinco testigos.

Al cuestionársele si hoy se radicarán cargos, esta respondió: “Les tengo que decir responsablemente que hoy no se van a radicar cargos”.

"Hoy no se van a radicar cargos, tenemos entrevistas durante el día, la fiscal está entrevistando a una persona con una declaración jurada, en horas de la tarde viene otra y nos quedan varias entrevistas pendientes", añadió.

Sobre las amenazas que se han publicado en las redes sociales y la posibilidad de que la ciudadanía tome la justicia en sus manos, Torres Gómez, exhortó a dar espacio a las autoridades para que hagan su trabajo.

“Nuestro llamado es que nos den el espacio, nos den la oportunidad, no hemos descansado, la policía y fiscalía trabajando en conjunto, nos hemos comunicado con el Superintendente de la Policía, que nos den el espacio para poder trabajar responsablemente este caso y radicar los cargos lo antes posible”, dijo.

Del mismo modo aseguró que las personas responsables pagarán por sus actos: “Todo acto tiene sus consecuencias y van a pagar por lo que hicieron”. Igualmente, aseguró que se está evaluando tratar el caso de los menores involucrados como adultos.

El martes se reportó que las autoridades han identificado al menos seis personas de interés en el caso.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, Juan Bautista, confirmó a Noticentro (Wapa TV) que se trata de cuatro menores de edad entre las edades de 16 a 17 años y dos adultos de 20 años.

“Hay varios, hay seis como dijo nuestro superintendente, nosotros lo que podemos divulgar es eso”, expresó Bautista.

En un allanamiento en una residencia en Aibonito, las autoridades encontraron varias piezas de evidencia relacionadas al caso.

En la tarde del lunes, las autoridades ocuparon el carro donde presuntamente huyeron las personas involucradas en el asesinato de una menor de 16 años la madrugada del lunes, en Aibonito.

Se trata de un vehículo Toyota Corolla, color gris, que fue ocupado para fines de investigación.

El incidente ocurrió cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, lugar donde según la Policía, se reunieron jóvenes luego de terminar una actividad del cierre de verano en el casco urbano del pueblo.

Según la pesquisa preliminar una discusión y una pelea dieron paso al ataque con arma blanca. Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito, recibió unas ocho heridas punzantes. La joven fue trasladada a un hospital donde falleció a causa de las heridas recibidas.

Otro joven, quien no ha sido identificado, también fue atacado al intentar ayudar a su amiga. Este se encuentra en condición estable en una institución hospitalaria de la zona.

Aparentemente, la madre de la víctima también estaba presente e intentó ayudarla, pero sus agresores no lo permitieron. Esto último aún no ha sido confirmado por la Uniformada.

Aún no se ha revelado el nombre de los sospechosos. Tampoco se conoce el móvil de la discusión y la pelea que dieron paso al ataque. Lo que sí se sabe es que existía una rencilla entre los jóvenes involucrados.

Pratts Rosario estaría cumpliendo hoy, martes, 17 años. Mientras, el miércoles debía regresar a clases en su escuela superior.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, y la fiscal de turno, asumieron la pesquisa.

Tía de Gabriella asegura asesinato fue por “envidia”

Una tía política de la joven Gabriella Nicole Pratts Rosario aseguró que el motivo del asesinato de la joven fue por “envidia”.

Al momento, las autoridades han identificado a seis personas de interés en el caso ocurrido el pasado domingo en el municipio de Aibonito. Familiares han asegurado que existían problemas entre las posibles sospechosas y allegados a la joven.

“Yo pienso que es envidia, no fue por novios, por amorcitos, no fue por nada…fue más envidia, era envidia”, expresó Milly Vicente, tía política de Gabriella Nicole en entrevista con Telenoticias (Telemundo).

La familia de Gabriella exige que las posibles sospechosas del incidente, cuatro de esas menores de edad, sean juzgadas como adultos.