Policía ha identificado al menos seis personas de interés en caso de asesinato a adolescente en Aibonito

Gabriela Nicole Pratts Rosario es la adolescente de 16 años que murió apuñalada en Aibonito tras una pelea.

Las autoridades han identificado al menos seis personas de interés en el caso del asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario ocurrido en una actividad de cierre de verano en Aibonito.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, Juan Bautista, confirmó a Noticentro (Wapa TV) que se trata de cuatro menores de edad entre las edades de 16 a 17 años y dos adultos de 20 años.

“Hay varios, hay seis como dijo nuestro superintendente, nosotros lo que podemos divulgar es eso”, expresó Bautista.

En un allanamiento en una residencia en Aibonito, las autoridades encontraron varias piezas de evidencia relacionadas al caso.

En la tarde del lunes, las autoridades ocuparon el carro donde presuntamente huyeron las personas involucradas en el asesinato de una menor de 16 años la madrugada del lunes, en Aibonito.

Se trata de un vehículo Toyota Corolla, color gris, que fue ocupado para fines de investigación.

El incidente ocurrió cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, lugar donde según la Policía, se reunieron jóvenes luego de terminar una actividad del cierre de verano en el casco urbano del pueblo.

Según la pesquisa preliminar una discusión y una pelea dieron paso al ataque con arma blanca. Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito, recibió unas ocho heridas punzantes. La joven fue trasladada a un hospital donde falleció a causa de las heridas recibidas.

Otro joven, quien no ha sido identificado, también fue atacado al intentar ayudar a su amiga. Este se encuentra en condición estable en una institución hospitalaria de la zona.

Aparentemente, la madre de la víctima también estaba presente e intentó ayudarla, pero sus agresores no lo permitieron. Esto último aún no ha sido confirmado por la Uniformada.

Aún no se ha revelado el nombre de los sospechosos. Tampoco se conoce el móvil de la discusión y la pelea que dieron paso al ataque. Lo que sí se sabe es que existía una rencilla entre los jóvenes involucrados.

Pratts Rosario estaría cumpliendo hoy, martes, 17 años. Mientras, el miércoles debía regresar a clases en su escuela superior.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, y la fiscal de turno, asumieron la pesquisa.