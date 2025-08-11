Primo de adolescente asesinada en Aibonito dice que agresoras inmovilizaron a madre de la víctima

Gabriela Nicole Pratts Rosario es la adolescente de 16 años que murió apuñalada en Aibonito tras una pelea.

Un joven identificado en redes sociales como @vvicenty, quien alega ser primo de la adolescente asesinada la madrugada del lunes en Aibonito, reveló que la madre de la víctima trató de defenderla, pero las agresoras alegadamente la inmovilizaron.

En un video que circula en las redes sociales, se puede apreciar al joven de 23 años llorando mientras cuenta parte de los supuestos hechos.

“Tienen que estar bien locas para hacer lo que hicieron. Mi primita solo tenía 16 años. Mañana (martes) cumplía sus 17 años”, comenzó diciendo.

Continuó: “Ustedes aguantaron hasta a su mamá para que no la defendiera. Ustedes son unas cobardes. Ustedes son unas mierdas de personas. Se van a pudrir. Mi prima estaba empezando su vida”.

Al momento, la Policía de Puerto Rico no ha confirmado estas alegaciones.

¿Qué sucedió?

Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, fue apuñalada anoche en el mencionado municipio, luego de una discusión y una pelea.

La joven recibió unas ocho heridas punzantes. Fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció a causa de las heridas recibidas.

Otro joven que estaba con ella también fue atacado al intentar ayudar a su amiga. Este se encuentra en condición estable en una institución hospitalaria.

El incidente ocurrió cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, lugar donde según la Uniformada, se reunieron jóvenes luego de terminar una actividad comercial en el casco del pueblo.

Hasta el momento, no se tienen sospechosos. Tampoco se conoce el móvil de la discusión y la pelea que dieron paso al ataque.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, y la fiscal de turno, asumieron la pesquisa.