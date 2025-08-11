Padre de adolescente que murió apuñalada en Aibonito: “Es un dolor inexplicable”

Gabriela Nicole Pratts Rosario es la adolescente de 16 años que murió apuñalada en Aibonito tras una pelea.

Un hombre identificado como “Gaby Pratts” en Facebook, quien dice ser el padre de la menor que murió apuñalada la madrugada del lunes en Aibonito, acudió a la red social para expresar su dolor en estos momentos.

Lee también | Atropellan tres personas en Aguadilla

PUBLICIDAD

Fue a través de una publicación en el feed que Pratts aseguró estar viviendo “el día más triste de su vida”.

“Hoy es el día mas triste de mi vida. Anoche, una de mis hijas falleció con solo 16 años. Es un dolor inexplicable. Dios mío, mi niña, que a pesar que no estuve en su vida por casi 10 años siento que mi corazón se rompió por completo”, expresó Pratts.

“Mi niña hermosa, le pido a Dios que te abrace allá en el cielo y que me de fuerzas para superar esto. Siempre te amaré, mi niña hermosa, y siempre estarás en mi mente y mi corazón. Te amo y te amaré por siempre”, agregó.

Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, fue asesinada con arma blanca anoche en el mencionado municipio, luego de una discusión y una pelea.

La joven recibió unas ocho heridas punzantes. Fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció a causa de las heridas recibidas.

PUBLICIDAD

Otro joven que estaba con ella también fue atacado al intentar ayudar a su amiga. Este encuentra en condición estable en una institución hospitalaria.

El incidente ocurrió cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, lugar donde según la Policía, se reúnen jóvenes luego de terminar la actividad comercial en el casco del pueblo.

Hasta el momento, no se tienen sospechosos del ataque a cuchilladas contra los adolescentes. Tampoco se conoce el móvil de la discusión y la pelea que dieron paso al ataque.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, y la fiscal de turno, asumieron la pesquisa.