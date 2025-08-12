Locales

Pueblos y comunidades que se pueden quedar sin luz este martes, 12 de agosto de 2025

Barceloneta, Cabo Rojo, Salinas, Barranquitas y Ponce son algunos de ellos. Detalles en la nota

Labores. Empleados de LUMA Energy en Río Piedras.

Por Metro Puerto Rico

La empresa LUMA Energy anunció interrupciones programadas para el martes, 12 de agosto de 2025, las cuales describieron como “cruciales para mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica en beneficio de todos los clientes”.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo personal de la empresa en declaraciones escritas.

Para la mañana del martes, LUMA reporta un 99.68 % de sus clientes con servicio eléctrico.

¿Cuáles son los pueblos y comunidades que se pueden quedar sin luz el martes, 12 agosto de 2025?

  • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
  • Barranquitas- BO. HOYA HONDA, CAMINOS: EL MANGO, DON LOLO, DIEGO MELENDEZ, Y CALLES: LOS MUCHOS, NIÑO MARTINEZ, LOS FEBUS, CORAL, LOS MUCHOS, BO. QUEBRADA GRANDE
  • Manatí- EN CARR CARR 643. BO RIO ARRIBA SECT CANTA GALLO EN MANATI.
  • Yabucoa- CARR. 3 BO. AGUACATE
  • Barceloneta- CARR. 140, PARCELAS BUFALO
  • Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
  • Toa Baja - COSTCO WAREHOUSE
  • Coamo- CASCO URBANO DE COAMO Y ZONA RURAL DE COAMO
  • Hatillo- BO. CAMPO ALEGRE SEC. CUCHI 1
  • Arecibo- Bo Tanama Sect Colloral car 651 km7.8 al 8.9 Arecibo.
  • Salinas- BO. LOS GONZALEZ CARR. # 3, SALINAS BO. LOS LANAUZE, URB. COSTA SUR, URB. LAS TRINITARIAS
  • Removido de vegetación peligrosa
  • Ponce - RES PONCE HOUSING, RES VILLA ELENA, BO. MACHUELO, SEC. LAS CANITAS, BO. RIO CHIQUITO, SEC. TERRAPLEN, BO. PORTUGUES, SEC. EL HOYO, VILLA DOS RÍOS, PR-504,
  • Mayagüez- CARRETERA 380 BO. RIO HONDO, VILLA SOLEDAD, CAMINO CELESTINO RDZ, SEC. QUEBRADA GRANDE, CAMINO PERFUME, CAMINO MARTELL
  • Canóvanas- SECTOR MONJES CAMBALACHE CALLE LUKELUZ
  • Aibonito-  BO. LA PLATA PR-728 CALLE VICTOR RAFAEL SANTIAGO FALCON.
  • Instalación de aparatos automatizados en la red
  • Isabela- BO PLANAS SEC. LA CRUZ
  • Requerido por el cliente
  • Guánica-  Urb. Valle Tania
  • Cabo Rojo- URB MIRADOR DEL SOL

