Proyecto para reconstruir Escuela Pedro Albizu Campos en Levittown sigue sin fecha definida tras inicio pendiente de demolición

La Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos, en Levittown, Toa Baja, identificada como beneficiaria del Programa Innova para modernizar y reconstruir la infraestructura escolar pública, aún no ha sido demolida. La fecha estimada para culminar el proyecto se proyecta para 2029, aunque continúa sin confirmarse.

Durante una vista pública de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, la subsecretaria asociada del Departamento de Educación, Sheykirisabel Cucuta González, explicó que la demolición está condicionada a la obtención de la obligación y autorización de fondos de FEMA.

Detalló que “tenemos solamente la obligación para hacer la demolición. Aún todavía no tenemos la autorización para proceder a la construcción.” Agregó que el arquitecto del proyecto podría ofrecer detalles sobre la etapa actual, pero aclaró que “no depende exclusivamente del Departamento de Educación” y que están listos para avanzar una vez reciban la obligación formal.

La representante Pérez Ramírez destacó la importancia de brindar certeza a la comunidad escolar, que lleva alrededor de cinco años sin su escuela. Enfatizó que, pese a los esfuerzos y la comunicación mantenida por la subsecretaria, “la comunidad lo que se requiere es certeza de cuándo vamos a tener nuevamente nuestra escuela.”

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, explicó que tras evaluar distintas alternativas, se concluyó que la demolición total y reconstrucción era la solución más eficiente para garantizar la seguridad y el cumplimiento de normas modernas. La adjudicación para la fase inicial de demolición fue otorgada a la empresa Sunset Contractors & Recycling, Inc., con autorización para comenzar el 11 de agosto de 2025.

El Municipio Autónomo de Toa Baja señaló que la comunidad escolar fue trasladada temporalmente a la Escuela Luis M. Santiago y mantiene confianza en que la obra será completada, junto con el uso adecuado de los fondos asignados.

El director de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio, Ángel Hernández Pérez, mencionó que desde 2021 se han sostenido múltiples reuniones con funcionarios del Departamento de Educación y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), incluyendo a la secretaria Yanira Raíces y al secretario Ramos Parés, para dar seguimiento a los avances y coordinar esfuerzos.

En tanto, la AFI aclaró que la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos no forma parte del alcance que se le asignó para la gestión de subastas dentro del Programa Innova. Su director ejecutivo, Eduardo Rivera Cruz, aseguró que la entidad no tiene información oficial, técnica ni presupuestaria sobre el estado actual del proyecto y solicitó ser eximida de participar en la vista pública pautada para el 12 de agosto de 2025.

En cuanto a la coordinación entre agencias, la Autoridad de Edificios Públicos aclaró que no tiene participación directa en el proyecto de la escuela.

Su director ejecutivo, Félix G. Lassalle Toro, indicó que “la planificación, ejecución y supervisión de las obras de modernización o reconstrucción recaen exclusivamente en la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), que cuenta con la competencia técnica, facultades y recursos para llevar a cabo dicho proyecto”.