PPD denuncia fallas en inicio del año escolar y señalan gobernadora incumplió con comienzo “perfecto”

Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron el martes que el inicio del año escolar volvió a estar marcado por problemas de infraestructura, falta de personal, deficiencias en seguridad y atrasos en transportación.

“En enero, la gobernadora aseguró que el inicio del año escolar sería ‘perfecto’, pero una vez más, mintió. Hoy, miles de estudiantes y maestros enfrentan las mismas fallas estructurales, falta de personal, desorganización en el transporte y problemas de seguridad”, expresó el portavoz cameral Héctor Ferrer Santiago, quien señaló situaciones graves en escuelas de Vega Baja, Morovis y Manatí, como salones sin luz, ‘breakers’ expuestos, generadores sin conectar y plazas vacantes de maestros y personal de apoyo.

La representante Lilibet “Lilly” Rosas destacó que en su región hay planteles con filtraciones, falta de asistentes de educación especial, recortes de horas a conserjes, control de plagas deficiente y ausencia de guardias. Señaló además que el transporte escolar sigue sin resolverse en varias escuelas y que en muchos casos no ha habido seguimiento del Departamento de Educación a los problemas reportados.

El portavoz del PPD en la Comisión de Educación, Reinaldo “Rey” Figueroa, presentó ejemplos en Isabela y San Sebastián, donde algunas escuelas carecen de maestros de español e inglés, seguridad insuficiente, problemas eléctricos, filtraciones y baños dañados. Mencionó que en la Escuela Ceferina Cordero la infraestructura está deteriorada, con verjas rotas, inundaciones en el estacionamiento y necesidad de mejoras eléctricas urgentes.

Los representantes también documentaron deficiencias en escuelas de Vega Baja y Morovis, como salones sin electricidad, fuentes de agua inservibles, falta de conserjes y maestros, áreas verdes sin mantenimiento y generadores sin conectar.

“Mientras la gobernadora prometía un inicio sin contratiempos, nuestras escuelas siguen luchando con lo más básico: seguridad, acceso, limpieza, maestros y transportación. Es inadmisible que sigamos improvisando con algo tan fundamental como la educación pública”, cuestionó el portavoz alterno Domingo Torres García.

El PPD exigió al Departamento de Educación y a La Fortaleza un plan de acción inmediato para atender las deficiencias.

“No se puede seguir administrando la educación pública a base de parchos y titulares. La niñez no puede seguir siendo rehén de la incompetencia, improvisación y politiquería del PNP”, concluyó Ferrer Santiago.