Sobre 90% de directores y maestros asisten a las escuelas previo al comienzo de clases

El Departamento de Educación (DE) confirmó que se ha registrado una alta asistencia de maestros y directores escolares en los días de preparación previo al inicio del clases del nuevo año escolar.

Según se indicó mediante un comunicado de prensa, el 93% de los maestros y el 96% de los directores se presentaron en sus respectivos centros educativos.

“Estoy enormemente complacido con la dedicación y el compromiso mostrado por nuestros maestros y directores. Esta alta asistencia refleja su pasión y su empeño en ofrecer la mejor educación posible a nuestros estudiantes. Es un claro testimonio de la fortaleza y el compromiso del magisterio con nuestra educación pública”, afirmó el secretario del DE, Eliezer Ramos Parés.

La próxima semana se llevará a cabo la casa abierta, donde el 12 de agosto los padres podrán visitar los planteles escolares y conocer el plan educativo. Mientras que el 13 de agosto marcará el inicio formal de clases para los estudiantes.

Ramos Parés indicó que el proceso de contratación de docentes está en su etapa final y se completará antes del inicio de clases.

“Estamos trabajando arduamente para asegurar que cada escuela cuente con los recursos y el personal necesario para brindar una educación de calidad. Los maestros y las facultades están listos para recibir a nuestros niños y jóvenes con los brazos abiertos”, dijo el funcionario.

En su edición impresa de esta semana, Metro Puerto Rico, reportó que a poco tiempo de comenzar el nuevo año escolar escuelas públicas en múltiples municipios reportan desde retrasos en obras y falta de personal hasta problemas eléctricos y de agua. No obstante, también hay mejoras considerables en ciertos planteles.

La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, confirmó que llevará varios de estos casos directamente ante el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.