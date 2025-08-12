Lotería Electrónica celebra su 35 aniversario este viernes en Aguadilla

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería, Heidi Hernández Olivo, anunció el martes que la celebración del 35 aniversario de la Lotería Electrónica continuará este viernes en la plaza pública de Aguadilla, desde las 11:00 de la mañana.

“Nuestro primer evento en Ponce superó todas las expectativas con la gran asistencia y participación del público, lo que nos motiva a seguir visitando otros municipios para compartir esta experiencia”, expresó Hernández Olivo en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

La actividad contará con artesanos, kioscos, gastronomía típica, transmisión en vivo por WIPR Televisión del programa El Mediodía y un sorteo especial. El cierre musical estará a cargo de Plenéalo.

Las próximas celebraciones serán el 19 de septiembre en Naranjito, el 10 de octubre en Fajardo y el cierre el 8 de noviembre en el Paseo de la Princesa en San Juan. Además, se promocionan los juegos instantáneos “Jurassic World” y “35 Aniversario” con premios y sorteos especiales.