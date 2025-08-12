Incentivos de hasta $300 mensuales: ¿Cómo solicitar ayuda para el pago de cuido de menores?  

El gobierno de Puerto Rico anunció el programa ACUDEN ContiGO que amplía el acceso a servicios de cuidado diurno infantil y cuidado extendido para edad escolar a familias de la clase trabajadora.

En conferencia de prensa, la gobernadora Jenniffer González Colón, explicó que se estima que el programa beneficie en el primer año a 4,600 niños y será financiado con fondos estatales identificados en el presupuesto del 2025-26. Al programa también cualificarán familias de la clase trabajadora con ingresos entre $34,000 y $82,000, que antes no podían recibir este tipo de ayuda para el cuidado infantil. El incentivo mensual será de $300 para cuido diurno o $150 para cuido extendido, para menores de 0 a 12 años con 11 meses y residentes en Puerto Rico. Esto equivale a un incentivo anual para cuido diurno para menores de hasta 4 años y 11 meses de $3,000 y para cuido extendido para estudiantes de escuelas o colegios hasta 12 años de $1,500.Los proveedores son los centros licenciados por el Departamento de la Familia con cupos disponibles; excluye hogares licenciados, proveedores familiares y redes de cuido. Se hace registro y validación digital en la plataforma oficial. ACUDEN puede investigar duplicidad de beneficios o fraude y aplicar medidas correctivas o legales.

¿Cómo solicitar la ayuda? A partir de mañana, 13 de agosto de 2025, los padres interesados pueden solicitar a través de la página web de ACUDEN www.acuden.pr.gov Este programa está vigente hasta el 30 de junio de 2026, sujeto a disponibilidad de fondos legislativos y aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal.

¿Cuáles son los requisitos?

El padre, madre o encargado deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos un menor de cero (0) a (12) años bajo su custodia legal. Estar empleado con una jornada mínima semanal de treinta y cinco (35) horas. El ingreso bruto anual del núcleo familiar deberá ubicarse dentro de los rangos del grupo familiar, y nunca podrá exceder de $82,000 anuales:

Tipo de Hogar Ingreso Inicial Ingreso Máximo Padre o madre soltera (1 adulto con hijos) $34,000 $65,000 Pareja con hijos $51,000 $82,000

El solicitante debe ser residente de Puerto Rico. El menor para quien se solicita el beneficio no está recibiendo un vale federal activo bajo el Programa Child Care o de cualquier otro programa federal.

Las solicitudes se realizarán exclusivamente mediante un formulario digital habilitado por ACUDEN el cual deberá completarse en su totalidad y someter documentos requeridos para validación y evaluación. El sistema enviará una confirmación electrónica de recibo de la solicitud que se evaluará en el orden en que sean recibidas. En el caso de las solicitudes de familias con menores con necesidades especiales se evaluarán tan pronto sean recibidos.ACUDEN notificará si el caso es elegible (para el cual se le enviará al solicitante la fecha, hora y lugar de la reunión de orientación inicial) o inelegible (para el que se indicará la razón y el proceso de apelación) mediante correo electrónico.Un requisito obligatorio para la activación del beneficio es una reunión inicial de orientación. Se le entregará al participante el incentivo mediante una tarjeta que incluirá el código único del participante.