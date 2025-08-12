Gobernadora descarta cambios para limitar funciones del Negociado de Energía

La gobernadora Jenniffer González Colón aseguró que su administración no impulsa cambios legislativos para restringir las funciones del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Esto en reacción a la petición del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y zar de energía, Josué Colón Ortiz, de limitar el rol del ente regulador a asuntos tarifarios y no a la aprobación de proyectos de reconstrucción del sistema eléctrico.

“No hay ningún proyecto de administración para buscar enmiendas. Ya las enmiendas que íbamos a hacer se aprobaron temprano en el año. Creo en la figura del Negociado y nos mantenemos en comunicación. Aquí no se está hablando de quitarle poderes”, afirmó González Colón en conferencia de prensa.

Colón Ortiz planteó su solicitud en una vista pública en la Cámara de Representantes, en el contexto de los reclamos de Genera PR sobre retrasos para obtener la autorización del Negociado en proyectos como la gasificación de mega generadores en Palo Seco.

La gobernadora sostuvo que, aunque se han discutido ideas en distintos foros, “no necesariamente van por donde el gobierno va”, y reiteró que cualquier propuesta futura se evaluaría y discutiría como parte del proceso legislativo ordinario.