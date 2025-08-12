Dalmau detalla que sangrado interno lo llevó a intensivo

El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y excandidato a la gobernación, Juan Dalmau, informó este martes que fue hospitalizado la semana pasada debido a un sangrado interno en el tracto digestivo, condición que requirió intervención médica de emergencia.

Dalmau explicó que comenzó a sentir fuertes dolores abdominales que ignoró mientras cumplía con su agenda, hasta que el jueves, luego de participar en una entrevista televisiva, presentó mareos y fue llevado por su familia a la sala de emergencias del Hospital Auxilio Mutuo. Allí fue estabilizado y sometido a una endoscopía con la meta de detener el sangrado.

El líder independentista permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta el lunes, cuando fue dado de alta. Aclaró que inicialmente no tenía intención de hacer pública la situación, pero la circulación de información no confirmada lo llevó a emitir declaraciones para evitar especulaciones.

“Esto no tiene ningún efecto sobre mis responsabilidades políticas. Lo que significa es que tengo que disciplinarme para garantizar que mi salud también sea parte de esas responsabilidades”, expresó.

Dalmau aprovechó para agradecer al personal médico que lo atendió, resaltando su profesionalismo y entrega, así como a su familia y al pueblo de Puerto Rico por las oraciones y buenos deseos. También respondió a quienes cuestionaron la veracidad de su condición: “Mis deseos de mucha salud para que ni ellos ni sus seres queridos tengan que enfrentar procesos como estos”.

El excandidato a la gobernación cerró su mensaje reafirmando su compromiso con la lucha política: “No me quito. No voy a dar un paso atrás. Ahora, con mayor voluntad y convencimiento, vamos a continuar el trabajo que hay que hacer para ser el país que merecemos”.

Dalmau se perfila nuevamente como candidato a la gobernación por el PIP y ha dicho que buscará mantener una alianza con otros sectores políticos.