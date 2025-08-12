Comerciantes de Isla Verde demandan a Carolina por restricciones del Código de Orden Público; alcalde defiende medida

Un grupo de pequeños y medianos comerciantes de la avenida Isla Verde presentó una demanda contra el Municipio de Carolina, pues alegan que las enmiendas al Código de Orden Público que ya entraron en vigor afectan de forma desproporcionada sus operaciones y violan derechos constitucionales.

La demanda, radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, solicita que se declare inconstitucional la ordenanza que limita la venta de bebidas alcohólicas hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta la 1:00 a.m. los viernes, sábados y vísperas de días feriados. También impugna el cierre vehicular de la avenida.

Durante una conferencia de prensa, los comerciantes denunciaron que, desde el 14 de julio, el acceso vehicular a la zona se ha bloqueado, afectando la clientela. Alegaron que las medidas no aplican a grandes cadenas de hoteles, supermercados o farmacias, mientras que las empresas locales ven reducidas sus oportunidades de negocio.

En respuesta, el alcalde José Carlos Aponte Dalmau defendió la legalidad y el propósito de la ordenanza. Según explicó en un comunicado, la restricción responde a “un aumento de incidentes violentos en horas de la madrugada, particularmente asociados al consumo de alcohol”. Aponte sostuvo que el Artículo 3.040 del Código Municipal faculta a las alcaldías a imponer este tipo de limitaciones para “mantener el orden, la limpieza y la seguridad”.

El ejecutivo municipal negó que la medida discrimine contra pequeños negocios y afirmó que las excepciones obedecen a criterios de control y seguridad interna, especialmente en el caso de los hoteles, regulados por la Compañía de Turismo. Recordó que la ordenanza fue aprobada tras vistas públicas en las que “la amplia mayoría” favoreció la restricción de horarios.

Datos del municipio apuntan a que solo un 14% de los 120 comercios en Isla Verde operaba en el horario restringido. Además, en 2024 y lo que va de 2025, la Policía Municipal ha expedido 92 boletos por violaciones al Código de Orden Público, incluyendo ruidos excesivos y venta de alcohol en la vía pública.