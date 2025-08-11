Tiroteo en tienda Target de Austin deja varios muertos

La Policía identificó al detenido como un hombre blanco de 32 años con antecedentes de problemas de salud mental.

Tres personas murieron el lunes en un tiroteo ocurrido frente a una tienda Target en Austin, informó la Policía local. El incidente fue reportado a las 2:15 p.m. en el establecimiento ubicado en Research Boulevard.

Al llegar, los agentes encontraron a tres personas con heridas de bala. Una de las víctimas era la persona a la que el sospechoso había robado un automóvil en el estacionamiento de la tienda para huir del lugar, indicó a ABC News la Policía.

PUBLICIDAD

El detenido, identificado como un hombre de 32 años, estrelló el vehículo robado y posteriormente sustrajo otro de un concesionario de autos. Fue localizado en el sur de la ciudad después de abandonar el segundo automóvil, cuando una persona —cuyo vínculo con el caso no se ha precisado— llamó a las autoridades. El sospechoso fue reducido con una pistola eléctrica y arrestado en el lugar.

La Policía de Austin precisó que el hombre es blanco, tiene antecedentes de problemas de salud mental y un historial delictivo previo, aunque su nombre y los detalles de sus ofensas pasadas no se han hecho públicos.

Austin-Travis County EMS corrigió la cifra inicial de víctimas, que había sido de cuatro, a tres fallecidos. El motivo del ataque aún se investiga.