Sobre 200 familias utuadeñas no tienen agua tras enorme socavón en Caguana

Personal de OMME de Utuado y la Policía Municipal se encuentran trabajando en la escena.

Guagua Nissan Pathfinder que cayó en un hoyo en Utuado

El alcalde de Utuado, Jorge Heredia, confirmó este lunes que unas 200 familias se encuentran sin servicio de agua potable tras un enorme socavón en la carretera PR-111, kilómetro 58.3, en el barrio Caguana de ese municipio.

“Tengo como 200 familias sin el servicio de agua potable”, precisó el primer ejecutivo municipal en entrevista con Radio Isla 1320AM.

El gigante hueco fue ocasionado por la rotura de una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), mejor conocida como el “Superacueducto del Norte“.

Heredia detalló que la agencia pública colocará hoy “la tubería por otro lado” para que los clientes reciban el preciado líquido.

“No sabemos a ciencia cierta si es que el tubo se rompió e hizo que colapsara (la carretera) o si fueron las fuertes lluvias (de los pasados días)”, sostuvo.

Ayer, domingo, una familia tuvo que ser rescatada después de caer en el enorme hueco.

Personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Utuado y la Policía Municipal se movilizaron al lugar para ayudarlos.

El conductor de la guagua Nissan Pathfinder, fue identificado como Arcadio Cuevas Vázquez, de 64 años.

En el incidente se encontraba el querellante acompañado por sus pasajeros María Ortiz, de 39 años, y una menor de 7 años.

Todos fueron sacados del vehículo y se encuentran en buen estado de salud.

Durante los pasados años, múltiples deslizamientos de tierra han forzado cierres parciales en varias carreteras de Utuado.