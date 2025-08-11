Pronostican calor y lluvias para este lunes en Puerto Rico

Las autoridades del tiempo informaron que para este lunes, 11 de agosto de 2025, se esperan chubascos y tormentas aisladas esta tarde en el interior y oeste de Puerto Rico.

Se anticipa la llegada de concentraciones moderadas a altas de polvo del Sahara para el martes, con condiciones cálidas a calurosas que probablemente continuarán en áreas costeras y urbanas. Por eso, hoy hay una advertencia de calor vigente desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

[Aug 11]⛈️Afternoon showers and thunderstorms, exercise caution on the roads! For the USVI, passing showers tonight.

🥤A Heat Advisory is in effect for urban and coastal areas of PR.

🏜️ Saharan dust is anticipated to arrive tomorrow.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/SwES0vGZvW — NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 11, 2025

El Centro Nacional de Huracanes monitorea el Invest 97L, que tiene un 70 % de probabilidad de formarse en las próximas 48 horas y un 90 % en siete días. Se recomienda a residentes y visitantes mantenerse informados con los pronósticos.

Un sistema de baja presión en niveles altos permanecerá hasta el fin de semana y luego se alejará el domingo, dejando una zona de alta presión en niveles altos. Se mantendrá el patrón típico de lluvias en la mañana y noche en las áreas orientadas al viento, con lluvias aisladas a dispersas en la tarde, principalmente en el interior y oeste de Puerto Rico. Este patrón se reforzará hoy por la baja inducida en la superficie y el lunes por la humedad del Invest 96L. La convergencia de la brisa marina, los efectos locales y el calentamiento diurno ayudarán a generar lluvias y tormentas sobre la Cordillera Central hasta el oeste de Puerto Rico cada tarde, con riesgo de lluvias intensas de moderado a elevado. También pueden formarse lluvias dispersas al este de El Yunque, las Islas Vírgenes, Vieques y Culebra.

Las temperaturas máximas estarán entre los altos 80 y bajos 90 grados Fahrenheit en áreas urbanas y costeras, con índices de calor superiores a 105°F.

Las temperaturas mínimas estarán entre los altos 70 y bajos 80 en áreas urbanas y costeras, y entre los altos 50 y bajos 70 en las elevaciones más altas. Durante la noche y madrugada habrá neblina dispersa, principalmente en sectores del interior de Puerto Rico.

Para hoy, cielo variable con chubascos dispersos esta mañana, luego parcialmente nublado con chubascos aislados esta tarde. Máximas cerca de 92°F. Temperatura en descenso esta tarde. Vientos del este entre 10 y 15 mph. Probabilidad de lluvia 40 %.

Esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados. Bruma después de medianoche. Mínimas alrededor de 83°F. Vientos del este entre 5 y 10 mph. Probabilidad de lluvia 20 %.

El martes, mayormente nublado en la mañana, luego cielo variable. Chubascos dispersos. Tormentas aisladas en la tarde. Máximas alrededor de 91°F. Vientos del este entre 10 y 15 mph con ráfagas hasta 25 mph. Probabilidad de lluvia 50 %.