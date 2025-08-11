Porsche Center Puerto Rico con enfoque estratégico y experiencias exclusivas

Tras un sólido desempeño en los primeros seis meses del año, Porsche Center Puerto Rico anunció sus planes para la segunda mitad del 2025, apostando a un crecimiento sostenido, experiencias exclusivas y una mayor conexión con la comunidad automotriz de lujo en la isla.

Durante el primer semestre, la marca registró un aumento del 27% en ventas, impulsado por la preferencia del consumidor puertorriqueño por la innovación, la tecnología y el diseño de la firma alemana. Uno de los hitos más destacados fue el lanzamiento del 911 Carrera GTS T-Hybrid, el primer modelo 911 de producción con un sistema híbrido de alto rendimiento.

Con estos resultados como base, la segunda mitad del año estará marcada por iniciativas clave, incluyendo el esperado lanzamiento del 911 GT3 y la celebración del 70° aniversario del Porsche Club of America en Puerto Rico.

“Estos primeros seis meses del 2025 han sido de logros importantes, pero también de preparación para una nueva etapa transformadora. La renovación de nuestro concesionario bajo el concepto Destination Porsche demuestra nuestro firme compromiso con Puerto Rico, así como nuestra dedicación a ofrecer una experiencia de lujo de clase mundial”, expresó Víctor Gómez III, presidente de Gómez Hermanos Paulson, importador exclusivo de la marca.

El concepto Destination Porsche transforma los concesionarios en espacios de encuentro, integrando elementos físicos y digitales para fortalecer la relación entre marca, clientes y comunidad. “Con este nuevo diseño, nos adaptamos a nuevos segmentos demográficos con un enfoque especial en la sostenibilidad y la integración comunitaria, siempre reflejando las características únicas del mercado puertorriqueño”, añadió Gómez III.

Como parte de su estrategia de servicio, desde el 1 de agosto Porsche Center Puerto Rico cuenta con un nuevo proveedor de asistencia en carretera: Connect, empresa puertorriqueña que ofrecerá atención 24/7 en todo el territorio. “Siempre pensamos en cómo elevar la experiencia de nuestros clientes. Colaborar con una empresa local como Connect reafirma nuestro compromiso con Puerto Rico, y nos permite brindar una asistencia más inmediata, confiable y alineada con los estándares de nuestra marca”, indicó Juan Carlos Ledesma, director de la marca.

La visión de Porsche para la isla también incluye un fuerte componente educativo. A través de una alianza con el Colegio Racing Engineering del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), la marca busca impulsar el desarrollo del talento local en ingeniería, diseño y tecnología.

“Para nosotros es fundamental seguir compartiendo nuestras historias con quienes nos han acompañado desde el principio. Lo que viene en esta segunda mitad del 2025 y en el 2026 nos entusiasma profundamente, y sabemos que será una etapa de evolución y nuevas oportunidades para conectar con nuestra comunidad”, señaló Agnes Vega, gerente de marca para Porsche Puerto Rico.

Con visión estratégica, compromiso social y un sólido posicionamiento en el mercado, Porsche Center Puerto Rico se prepara para liderar una nueva era en el sector automotriz de lujo en la isla.