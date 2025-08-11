Juan Dalmau sale del hospital tras emergencia de salud

El excandidato a la gobernación y secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, fue dado de alta este lunes luego de ser hospitalizado de emergencia la semana pasada.

Nota relacionada: Brindan detalles de la salud de Juan Dalmau

PUBLICIDAD

A través de un comunicado de prensa, Dalmau, agradeció el apoyo que le brindó la ciudadanía mientras pasó por la situación de salud.

En las declaraciones escritas el secretario de comunicaciones del PIP, Calixto Negrón, indicó que Juan Dalmau: “Agradece profundamente las muestras de cariño y oraciones recibidas, así como la dedicación del equipo médico de la institución, quienes lo atendieron con profesionalismo y espero”.

“Se encuentra en mejor condición de salud, el tratamiento fue exitoso y ahora iniciará un proceso de reajuste en su estilo de vida”, añade la comunicación.

Por último, se anunció que el líder del PIP estará realizando una transmisión en vivo en sus redes sociales para dialogar sobre el proceso de salud que atravesó.

Fue el pasado jueves en la noche cuando el excandidato a la gobernación fue hospitalizado de emergencia. Hasta el momento, no se han brindado detalles específicos sobre lo que ocurrió con Dalmau y su salud.

PUBLICIDAD

Su familia pasó por una situación similar cuando en octubre del 2024, su esposa Griselle Morales, tuvo que ser hospitalizada por varias semanas en medio de la campaña electoral. Ante esto, Dalmau tuvo que suspender su participación en varios debates que se llevarían a cabo en la recta final de la contienda.

Dalmau culminó en la segunda posición de la carrera por la gobernación, por debajo de la actual gobernadora, Jenniffer González Colón.

Desde el pasado mes de junio, Dalmau se ha desempeñado como analista político en el programa de noticias “Noticentro al Amanecer” (WAPA TV). También, ha estado realizando reuniones con congresistas en la capital federal para impulsar el movimiento independentista en la Isla.