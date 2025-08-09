Juan Dalmau continúa en cuidados intensivos, confirma el PIP

El secretario de comunicaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Calixto Negrón, informó este sábado que el excandidato a la gobernación por esa colectividad, Juan Dalmau Ramírez, aún se encuentra recibiendo tratamiento médico en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en San Juan.

El funcionario explicó en declaraciones escritas que el líder independentista permanecerá varios días más internado, y que su condición de salud es “estable”.

“Juan Dalmau agradece profundamente las muestras de apoyo, oraciones y buenos deseos que tantas personas le han hecho llegar desde ayer, viernes. He estado en conversaciones con él, se encuentra estable y de buen ánimo recibiendo el tratamiento indicado en la unidad de cuidado intensivo de un hospital en San Juan, donde los médicos se muestran satisfechos con su evolución. Permanecerá algunos días adicionales bajo observación médica, continuando con el tratamiento recomendado”, destacó Negrón.

Y añadió: “Como comprenderán, un proceso de hospitalización requiere descanso y desconexión para que el tratamiento sea efectivo y exitoso, por lo que agradecemos el espacio y la consideración que continúen brindándole tanto a él como a su familia en este momento“.

Negrón indicó que, una vez Dalmau Ramírez sea dado de alta, él mismo ofrecerá detalles adicionales sobre su estado de salud.

De acuerdo al periodista de “Primera Pregunta” (Telemundo Puerto Rico), Rafael Lenín López, Dalmau está recluido por un “sangrado intestinal”.

Su familia pasó por una situación similar cuando en octubre del 2024, su esposa Griselle Morales, tuvo que ser hospitalizada por varias semanas en medio de la campaña electoral. Ante esto, Dalmau tuvo que suspender su participación en varios debates que se llevarían a cabo en la recta final de la contienda.

Dalmau culminó en la segunda posición de la carrera por la gobernación, por debajo de la actual gobernadora, Jenniffer González Colón.

Desde el pasado mes de junio, Dalmau se ha desempeñado como analista político en el programa de noticias “Noticentro al Amanecer” (WAPA TV). También, ha estado realizando reuniones con congresistas en la capital federal para impulsar el movimiento independentista en la Isla.