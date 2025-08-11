JSF aprueba tercera enmienda a contrato de Genera PR y NF Energía para suplir gas natural

Vista ocular de la Camara de Representantes a Genera PR. Daniel Hernández Morales, vicepresidente de operaciones de Genera PR, explica los planes de Genera PR a corto y largo plazo. Central San Juan. Metro PR 13 de septiembre de 2023

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con observaciones la tercera enmienda al contrato entre Genera PR, LLC —como agente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)— y NF Energía, LLC para el suministro de gas natural licuado (LNG) a las instalaciones temporeras de generación en Palo Seco y San Juan.

Según la carta enviada el 8 de agosto de 2025 por el asesor legal general de la JSF, Jaime A. El Koury, la enmienda eleva el tope de pagos de $22.7 millones a $28.29 millones y extiende la vigencia del acuerdo hasta el 14 de agosto de 2025 a las 5:00 p.m.

El contrato original, firmado el 17 de julio bajo una declaración de exigencia por parte de Genera, respondía a retrasos en el proceso de subasta para un proveedor de LNG, al bajo margen de reserva de generación, a los riesgos de la temporada de huracanes y a la necesidad de evitar daños significativos al sistema eléctrico. Inicialmente tenía un tope de $9.79 millones y una vigencia de apenas ocho días.

En menos de un mes, el acuerdo ha sido modificado tres veces:

25 de julio: Primera enmienda aumentó el tope a $16.26 millones y extendió el contrato hasta el 1 de agosto.

Primera enmienda aumentó el tope a $16.26 millones y extendió el contrato hasta el 1 de agosto. 1 de agosto: Segunda enmienda lo llevó a $22.74 millones y lo extendió hasta el 8 de agosto.

Segunda enmienda lo llevó a $22.74 millones y lo extendió hasta el 8 de agosto. 8 de agosto: Tercera enmienda sube a $28.29 millones y lo extiende hasta el 14 de agosto.

Genera certificó que los gastos asociados son de naturaleza pass-through, es decir, que no tienen impacto presupuestario directo, y que los fondos provienen de recursos no restringidos disponibles únicamente para este propósito.

La JSF subrayó que su evaluación se limita a verificar la consistencia con la Sección 204(b)(2) de PROMESA y el Plan Fiscal, sin constituir una revisión legal del contrato ni del proceso de contratación. También advirtió que cualquier cambio material deberá someterse nuevamente para evaluación y que podrían referir información relevante a las autoridades competentes.

La aprobación de esta enmienda ocurre un mes después de que la JSF frenara un contrato de 15 años por aproximadamente $20 mil millones entre Genera y NF Energía para el suministro de LNG, alegando riesgos financieros, falta de transparencia y condiciones monopólicas. En aquel momento, la Junta recomendó recurrir a extensiones temporales del contrato vigente para garantizar el suministro energético mientras se evaluaban alternativas más competitivas y sostenibles.