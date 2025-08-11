Hieren de bala a una mujer cerca de un negocio en Mayagüez

La Policía de Puerto Rico informó que una mujer, identificada como Aleishaly Rivera Laracuente, de 20 años y residente en el residencial Concordia, resultó herida de bala la madrugada del lunes, 11 de agosto de 2025, en las cercanías del negocio Vive 680, localizado en la calle Pablo Maíz, intersección con la calle Doctor Basora, en el pueblo de Mayagüez.

De acuerdo al reporte policial, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el área. Al llegar las unidades, localizaron a la joven con una herida de bala.

Rivera Laracuente fue trasladada a una institución hospitalaria del área, donde el médico de sala de emergencias diagnosticó una herida de bala en el área lumbar y cadera izquierda. Su condición de salud fue descrita como estable.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez se hizo cargo de la investigación de este caso violento.

La Policía de Puerto Rico informó que un motociclista resultó gravemente herido la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, en un accidente ocurrido a las 10:25 en el kilómetro 10.3 de la carretera 726, en el barrio Caonillas, en el municipio de Aibonito.

Según el informe policial, John Méndez Torres, de 32 años y residente de Cayey, conducía una motora Qianxin, color negra, cuando perdió el control e impactó la parte posterior de un automóvil estacionado.

El perjudicado fue trasladado al Hospital Menonita de Aibonito, donde la doctora Negroni le diagnosticó fractura facial y múltiples fracturas en el cuerpo.

El agente Miller, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, junto a la fiscal Brenda Soto, investiga los hechos.