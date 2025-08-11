Locales

Muere acuchillada en Aibonito una adolescente de 16 años

Otro menor de edad resultó herido; la Policía entrevista varios testigos

Por Metro Puerto Rico

Las autoridades se encuentran entrevistando a varias personas en relación al violento incidente ocurrido durante esta madrugada en Aibonito durante el cual una adolescente de 16 años fue asesinada a cuchilladas y otro menor resultó herido.

El incidente ocurrió cerca del desvío Roberto Colón, intersección con la carretera PR-14, lugar donde según la Policía, se reúnen jóvenes luego de terminar la actividad comercial en el casco del pueblo.

Según la pesquisa preliminar una discusión y una pelea dieron paso al ataque contra arma blanca. Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años y residente de Aibonito, recibió unas ocho heridas punzantes. La joven fue trasladada a un hospital donde falleció a causa de las heridas recibidas.

El otro joven, quien no ha sido identificado, también fue atacado al intentar ayudar a su amiga. Este encuentra en condición estable en un hospital.

El capitán Juan Bautista, director del CIC de Aibonito, dijo a Telenoticias que hasta el momento se desconoce el móvil de la discusión y la pelea que dieron paso al ataque. Precisó que se encuentran en el proceso de entrevistar y citar a testigos potenciales.

Hasta el momento no se tienen sospechosos del ataque a cuchilladas contra los adolescentes.

Rescatan familia que cayó en socavón en Utuado

Una familia fue rescatada a eso de la 1:17 de la tarde del domingo, 10 de agosto de 2025, en la carretera PR-111, del barrio Caguanas, en el municipio de Utuado.

Según el reporte de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó sobre un deslizamiento de terreno. Según informó un hombre de 64 años, residente de Utuado, que transitaba en su vehículo Nissan Pathfinder, de color blanco y al llegar al kilómetro 58.3 hubo un deslizamiento y hundimiento en la carretera, debido a las inclemencias del tiempo, lo que ocasionó que cayera en una especie de socavón.

En el incidente se encontraba el querellante, acompañado una mujer María Ortiz de 39 años y una menor de 7 años. Todos fueron sacados del vehículo y se encuentran en buen estado de salud.

Personal de Manejo de Emergencia de Utuado, removieron el vehículo.

El agente Franklin Casul, adscrito al Precinto Ángeles de Utuado, atendió el incidente.

