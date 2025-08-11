Explosión en planta de U.S. Steel cerca de Pittsburgh deja decenas de heridos y personas atrapadas

Se observan escombros en la planta de coque de Clairton de US Steel después de una explosión el lunes. (WPXI)

Una fuerte explosión registrada el lunes en la Planta de Coque de Clairton, propiedad de U.S. Steel, al sur de Pittsburgh, dejó decenas de heridos y personas atrapadas bajo los escombros, según confirmaron las autoridades locales.

La directora de comunicaciones del condado de Allegheny, Abigail Gardner, indicó que hasta el momento no hay víctimas mortales confirmadas.

De acuerdo con los Servicios de Emergencia del condado, el incendio se desató alrededor de las 10:51 a. m. y al menos cinco personas fueron trasladadas a centros médicos. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre su estado y precisaron que el lugar sigue siendo una “escena activa” mientras continúan las labores de rescate.

La planta, ubicada a orillas del río Monongahela, es considerada la mayor operación de coquización de Norteamérica y una de las cuatro principales instalaciones de U.S. Steel en Pensilvania, que emplea a varios miles de trabajadores.

Coque es un combustible sólido derivado del carbón que se utiliza principalmente en la fabricación de acero. Este material es esencial para alimentar los altos hornos en el proceso siderúrgico, lo que convierte a la planta en una instalación clave para la industria del acero en Norteamérica.