Buscarán eliminar sistema de inspección de furgones en los muelles

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte y Víctor Parés, se unieron para impulsar la eliminación del sistema de inspección de contenedores de carga en los muelles de San Juan por, según ellos, ser “inoficioso e innecesario”.

“Este es un asunto que hemos trabajado desde hace bastante tiempo. Entendemos que, si el sistema de inspección estuviera funcionando apropiada y correctamente, se justificaría mantenerse, pero la realidad es otra, es una carga adicional a los consumidores pues nuestros comerciantes pasan ese costo. En otro aspecto relacionado, no se han encontrado cargamentos de armas de fuego o drogas ilegales. No habiendo garantías de un sistema eficiente, es tiempo de eliminar este programa”, dijo Aponte, quien preside la Comisión de Asuntos Federales y de Veteranos de la Cámara Baja.

“El Puerto Rico de hoy es muy diferente al del 2008 cuando se concibió una plataforma para la inspección de contenedores de carga en los muelles bajo el antiguo Sistema Automatizado para Data de Aduana, modelo impulsado por las Naciones Unidas como un mecanismo de seguridad portuaria. En los muelles de la Isla no se inspecciona la totalidad de los contenedores, al contrario, durante los años la empresa contratada ha sido selectiva en los furgones que se evalúan, hecho que levanta serias dudas operacionales y demuestra la ineficiencia de esta plataforma”, añadió Parés, quien preside la Comisión de Gobierno en el mismo cuerpo legislativo.

El sistema de inspección fue creado bajo los parámetros de la Ley Núm. 12 de 18 de febrero de 2008, mejor conocida como ‘Ley para Establecer la Política Pública en el Área de la Seguridad Portuaria’, así como la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, ´Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico´.

“Apoyamos el pedido de estas entidades que abogan por la eliminación de un sistema que no funciona en el Puerto Rico de la tercera década del siglo 21. Adelantamos, además, que nos encontramos estudiando legislación dirigida a eliminar la función de la Autoridad de los Puertos sobre el contrato de servicios para el sistema como paso inicial enfocado en la erradicación del mismo a la mayor brevedad posible”, agregó Parés, quien es representante por el Distrito #4 de San Juan.

“El Gobierno paga a la empresa contratada para implementar y ejecutar las inspecciones de contenedores en los muelles para que revise el cien por ciento de los furgones, sin embargo, la realidad es que apenas una fracción de estos son inspeccionados. El sistema no es funcional y necesita ser descontinuado”, sentenció Aponte.

En mayo pasado, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos; la Asociación Hecho en Puerto Rico; la Asociación Comercio al Detal de Puerto Rico; la Asociación de Industriales de Puerto Rico; la Cámara de Comercio de Puerto Rico; la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños; la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico; y Tote Maritime, pidieron formalmente la eliminación del sistema de inspección.