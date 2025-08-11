Alcalde de Bayamón no asiste al cumpleaños de Jenniffer González: ¿Se avecina primaria?

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, confirmó este lunes que no asistió a la fiesta de cumpleaños de la gobernadora, Jenniffer González Colón, por “compromisos previos”.

Lee también | Santini reta a Pablo José Hernández a radicar proyecto de estadidad tras propuesta sobre SSI

PUBLICIDAD

“Los alcaldes estábamos invitados a ir al cumpleaños, pero ya yo tenía compromisos y no los podía cancelar”, afirmó el líder municipal en entrevista con NotiUno 630AM.

El pasado sábado, la mandataría celebró sus 49 años en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan. Para poder asistir, debías pagar boletos de $250 y hasta de $2,500 dólares.

Su equipo adelantó que sobrepasaron $1 millón de dólares en recaudos para su comité de campaña.

¿Se avecina una primaria en el PNP para 2028?

Ante las declaraciones Rivera Cruz, usuarios en redes sociales comenzaron a especular que se avecina una contienda primarista en el Partido Nuevo Progresista (PNP) de cara al 2028.

Hace unas semanas, durante una conferencia de prensa donde anunció que entregó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 13 generadores instalados en las estaciones de bombeo de la zona sur del municipio, el primer ejecutivo municipal “bromeó” sobre una posible candidatura a la gobernación para el próximo ciclo electoral.

PUBLICIDAD

“Todo el mundo tiene derecho a aspirar, el que sea. Yo también puedo aspirar”, expresó, siendo interrumpido por uno de los presentes en el público que respondió: “¿Cómo? (en dos ocasiones)“.

Luego de varios aplausos, el alcalde bayamonés no descartó aspirar a liderar Puerto Rico en un futuro.

“A lo mejor en un año yo digo: ´Yo me tiro también´. Eso es parte de la dinámica del día a día. Yo no veo ningún inconveniente en cuanto a eso”, agregó.

Posteriormente, resaltó el trabajo que ha hecho González Colón, a quien respaldó en la primaria con el exgobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

“La gobernadora está haciendo el trabajo, está haciendo las cosas que se esperaba que se hicieran en Puerto Rico. Va poco a poco. Está construyendo ese nuevo gobierno, esa nueva manera de administrar”, afirmó Rivera Cruz.