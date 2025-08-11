Atropellan a cuatro personas en Aguada

La División de Patrullas de Carreteras del área de Aguadilla, de la Policía de Puerto Rico, está investigando este lunes un accidente de tránsito, ocurrido a eso de las 12:00 mediodía, en la carretera #2, cerca de Coloso en jurisdicción hacia Aguada.

Según la Uniformada, la conductora, identificada como Faith Flores, mayor de edad, residente de San Sebastián, transitaba por la citada vía de rodaje y, aparentemente, perdió el control y dominio del volante, saliendo de la carretera y arrollando a cuatro personas que se encontraban a orillas de la calle, donde ubicaba un camión de comida rápida “Tivas Barbecue”.

Al lugar llegó personal de Emergencias Médicas estatales, quienes estabilizaron a las personas. Posteriormente, fueron transportadas a una institución hospitalaria de la región.

Todos resultaron con lesiones y traumas de carácter leve Los médicos de turno indicaron que sus condiciones son estables.

La teniente Jessica Pérez, adscrita a centro de mando, pasaba por el lugar y se detuvo en la escena, ofreciendo información preliminar de lo sucedido. Varias unidades de la Policía trabajan con el trafico vehicular en la zona.

En otras noticias, las autoridades informaron que una mujer perdió la vida luego de ser atropellada la noche del domingo, 10 de agosto de 2025, en el kilómetro 128.6 de la carretera PR-3, en el barrio La Palma del pueblo de Arroyo.

Según el reporte de la Policía, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 informaron que una mujer, identificada como América Echevarría Mauras, de 64 años, cruzaba alegadamente la vía de rodaje, sin tomar las debidas precauciones de seguridad cuando fue impactada por un vehículo Nissan Kicks, descrito como de color blanco.

El mismo era conducido por una mujer, de 28 años, y su vez impactada por el vehículo Toyota Yaris, de color gris, conducido por otra mujer, de 40 años.

Echevarría Mauras falleció en el lugar.

A las conductoras, se les realizó la prueba de aliento, con resultado negativo.

La División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Guayama y la fiscal de turno, investigan.