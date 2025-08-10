UPR Aguadilla pospone inicio de clases por falla en subestación eléctrica

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPR-A) anunció este domingo la posposición del inicio de clases para el primer semestre del año académico 2025-2026 debido a un evento imprevisto que afectó el funcionamiento de su subestación eléctrica.

Según informó la institución a través de sus canales oficiales, el incidente ocurrió en la mañana del pasado sábado, cuando la activación simultánea de varios pararrayos provocó una falla en la subestación.

PUBLICIDAD

Los trabajos de reparación están siendo atendidos por la empresa especializada Full Power Group, la cual anticipó que, debido a la complejidad de las labores, estas se extenderán más allá del fin de semana.

En consecuencia, el inicio de clases se reprogramó para el miércoles, 13 de agosto de 2025.

La administración universitaria destacó que la decisión busca salvaguardar la seguridad, el bienestar y la integridad de toda la comunidad universitaria.

“Nuestra prioridad es garantizar que cada estudiante, profesor y personal administrativo pueda regresar a un campus seguro y plenamente funcional. Estamos trabajando con premura y responsabilidad para que el recinto esté listo lo antes posible”, expresó la rectora de la UPR Aguadilla, Dra. Sonia Rivera González.

Por su parte, se recordó que el personal deberá presentarse a trabajar este lunes en su horario regular, ya que la institución cuenta con generadores eléctricos en varios edificios administrativos.