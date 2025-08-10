Sexagenario muere atropellado en Juncos

Un hombre murió atropellado a las 12:53 de la madrugada del domingo, en la carretera PR-31, frente al negocio “Unique Smiley Sport Bar”, en Juncos.

Según la Policía, el hombre, de unos 60 años, salía del establecimiento y cruzaba la vía fuera de un área designada cuando fue impactado por un vehículo que manejaba un hombre de 47 años.

El conductor se detuvo en la escena.

Paramédicos lo transportaron al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Juncos, donde se certificó su muerte.

El agente Nomar Colón y la fiscal Dalines Hernández investigan.

Hombre muere tras impactar su auto contra un árbol en Juncos

Por otro lado, las autoridades investigan un accidente de auto con objeto fijo reportado a eso de las 6:00 de la mañana de hoy, en el barrio Ceiba Sur de Juncos.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre murió tras impactar con su auto un árbol.

La agente María Díaz, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras, Tránsito y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la pesquisa.