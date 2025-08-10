PPD respalda proyecto para extender SSI a Puerto Rico

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Manuel Calderón Cerame, expresó el respaldo de la Junta de Gobierno de la colectividad a la iniciativa legislativa federal H.R. 4814, que busca extender el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) a Puerto Rico.

Lee también | Santini reta a Pablo José Hernández a radicar proyecto de estadidad tras propuesta sobre SSI

PUBLICIDAD

La medida es un esfuerzo en conjunto del comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, y el delegado de Guam, el republicano James Moylan.

“Puerto Rico ha estado marginado por mucho tiempo. Extender el SSI a nuestra gente no es un favor, es un acto de equidad a una población con discapacidad que aportó con sus contribuciones al Seguro Social”, dijo el secretario del PPD.

“Su gestión tiene todo el respaldo del Partido Popular Democrático por tratarse de un asunto fundamental para mejorar la calidad de vida de 300,000 puertorriqueños, entre ellos personas mayores, con diversidad funcional y en situación de vulnerabilidad”, añadió.

Calderón Cerame además aclaró que la Pava respaldará esta iniciativa en todos los foros pertinentes y será de las primeras legislaciones que las delegaciones en la Asamblea Legislativa, lideradas por Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández, radicarán al inicio de la nueva sesión ordinaria que inicia el próximo 18 de agosto.

El líder popular reiteró su llamado a la gobernadora, Jenniffer González Colón, en aras a que apoye la gestión del Hernández Rivera en la capital federal.

PUBLICIDAD

Por su parte, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge Santini Padilla, sostuvo que el proyecto es algo “que ya hizo” la mandataria cuando ocupaba el mismo puesto en el Congreso.

“Pablo José no está inventando nada nuevo. Jenniffer González radicó el Supplemental Security Income Equality Act en 2017, lo defendió en los tribunales federales, llevó el caso hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, gestionó apoyo bipartidista en el Congreso y hasta le pidió al presidente Biden respaldar la igualdad para los beneficiarios del SSI en Puerto Rico”, expresó Santini Padilla.

“Todo esto ya se hizo, y Pablo José lo sabe. Si de verdad cree en la igualdad, que radique un proyecto pro-estadidad. Esa es la única vía para que tengamos derechos plenos como los 50 estados. Lo demás son aguajes para aparentar que se hace algo, mientras seguimos discriminados por ser colonia”, agregó.