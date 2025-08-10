Policía investiga asesinato de hombre en Río Piedras

Las autoridades investigan el asesinato de un hombre ocurrido en la madrugada de este domingo en el sector Santa Ana, en Río Piedras.

Según la información preliminar, tras recibir una querella por disparos a través del radio de comunicaciones, un policía municipal se movilizó al lugar y encontró el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de bala.

La víctima, aún sin identificar, aparenta tener entre 25 y 30 años y vestía pantalón crema, abrigo rosa y tenis New Balance color rosa.

En la escena se recogieron casquillos de arma larga.

La investigación está a cargo de la agente Kyaneth Piza Julia, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan y supervisada por el sargento Alberto Silva López, en colaboración con la fiscal Ana María Martínez.

Radican cargos contra mujer tras allanamiento en residencia en Toa Baja

Agentes del Negociado la Policía de Puerto Rico (NPPR), adscritos a la División de Drogas Metropolitana, diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en el barrio Sabana Seca, en Toa Baja, donde arrestaron a dos mujeres, madre e hija.

Al momento de la intervención, ambas se encontraban en compañía de dos menores de tres meses y cinco años.

En el lugar, las autoridades ocuparon una pistola Glock calibre .40, 49 municiones del mismo calibre, cuatro cargadores, un Roni para pistola, 11 bolsas de marihuana, media libra adicional de la sustancia, 10 bolsas de cocaína, 615 cápsulas de crack, 52 pastillas, parafernalia y $1,693 en efectivo.

El Departamento de la Familia fue notificado para evaluar la situación en relación con los menores presentes.

El caso fue consultado con la fiscal Sayla Díaz Morales, de la Fiscalía de Bayamón, quien presentó cargos contra Rivera Cantres por tres violaciones al artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, una violación al artículo 608 de la Ley de Armas por posesión de armas de fuego sin licencia y una violación al artículo 622 de la misma ley por fabricación, distribución, posesión y uso de municiones, así como importación de municiones.