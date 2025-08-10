No logran capturar pitón reticulada que mató a perro pitbull en Toa Alta

El Proyecto Retic Puerto Rico, un grupo de cazadores especializados en la recopilación de datos y ejemplares de la pitón reticulada en el archipiélago, confirmó este domingo que no lograron capturar la serpiente responsable de la muerte de un perro pitbull en Toa Alta durante el fin de semana.

El colectivo informó a través de la plataforma social Facebook que realizaron una búsqueda por la zona donde ocurrió el incidente, pero no encontraron rastros del animal.

PUBLICIDAD

“Fuimos a atender este caso. Lamentablemente, hicimos una búsqueda en el área y no pudimos encontrar rastros de la serpiente o del perro. Este caso claramente reseña que el tiempo de respuesta y el plan coordinado por el municipio es muy importante. Mañana tendremos una visita de seguimiento para poder ayudar a esta dama y sus mascotas", precisó equipo.

Fue el sábado cuando el creador de contenido y cazador aficionado, José Morales, mejor conocido como “Gongo Fishing PR”, compartió imágenes que evidencian cómo la pitón mató al can.

“Discreción con las fotos. Otro lamentable suceso en la cual una pitón reticulada gigante mata a un perro de raza pitbull. Esto sucedió esta madrugada en el municipio de Toa Alta“, escribió el joven.

Tras la publicación, varios ciudadanos reaccionaron preocupados e hicieron un llamado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Si (la culebra) mató (a) un pitbull, que sus características son musculoso y atlético, con un cuerpo compacto y patas ágiles, bendito mata lo que sea...”, comenzó un hombre en Facebook.

PUBLICIDAD

“¡Esto es tan preocupante! Esas serpientes están como las gallinas de palo, ya se salieron de control hace rato. El gobierno necesita tomar acción para ayer“, agregó otra ciudadana.

Según el DRNA, la pitón reticulada (Python reticulatus) es una de las serpientes más largas del mundo, capaz de alcanzar longitudes superiores a los 6 metros.

Originaria del sudeste asiático, esta especie es conocida por su piel con un patrón geométrico complejo y colores que van desde tonos marrones hasta amarillentos, lo que le brinda un excelente camuflaje en su hábitat natural.

Las pitones reticuladas son constrictoras, es decir, matan a sus presas asfixiándolas al enrollarse alrededor de ellas con gran fuerza. Se alimentan principalmente de mamíferos y aves, y pueden cazar presas de gran tamaño debido a su tamaño y fuerza. Suelen habitar zonas de selva, bosques y áreas cercanas a cuerpos de agua.

Te recomendamos leer: Gongo Fishing regresa a sus labores tras dar negativo a leptospirosis

Municipio de Aguas Buenas realizará homenaje a “Gongo Fishing”

El Municipio de Aguas Buenas anunció que realizará un homenaje a “Gongo Fishing” por su labor comunitaria capturando animales que se han convertido en plagas por toda la Isla.

El homenaje será parte de la Primera Feria Cultural y Artesanal que se celebrará este domingo a la 1:00pm en la Plaza Pública Luis A. Ferré de Aguas Buenas.

“Este es un evento pensado con mucho cariño para nuestra gente y para quienes nos visitan. Queremos que Aguas Buenas se convierta en punto de encuentro para la cultura, el arte y la familia. Qué mejor ocasión para reconocer a alguien que representa nuestro espíritu comunitario como lo es José Morales Berríos, “Gongo Fishing”, del barrio Sumidero, a quien tanto cariño y agradecimiento le tenemos por su trabajo”, explicó la alcaldesa Karina Nieves Serrano.

La feria contará con una variada oferta que incluye presentaciones de música y baile cultural, exhibiciones de autos antiguos, una mini granja, talleres de manualidades y la participación de artesanos y comerciantes locales.

“Cada visitante que llega, cada artesano que vende, cada comerciante que participa es parte de una red de crecimiento que queremos seguir fortaleciendo. Esta feria es solo el comienzo de muchas otras iniciativas que seguirán posicionando a Aguas Buenas como un municipio activo”, dijo sobre el particular.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de exhibiciones interactivas, comidas típicas, productos artesanales y una programación artística variada para todos los públicos. Para más información, las personas pueden acceder a las redes sociales oficiales del Municipio de Aguas Buenas.