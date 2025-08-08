Gongo Fishing regresa a sus labores tras dar negativo a leptospirosis

El creador de contenido y cazador aficionado de serpientes, José “Gongo” Morales, dejó saber a sus seguidores que se encuentra en perfectas condiciones de salud y listo para regresar a su jornada tras sufrir un percance de salud.

A través de sus redes sociales, el influencer publicó, que resultó negativo a una prueba PCR de leptospirosis realizada por el Instituto de Laboratorios de Salud Pública del Departamento de Salud.

“Luego de tanta espera por fin nos llegan los resultados y gracias a Dios salimos negativo en todo, lo que quiere decir que hay Gongo Fishing para rato mi gente y gracias a todos por los que se preocuparon, estuvieron pendientes a mi estatus y mucho más al apoyo que siempre me han dado Gracias Puerto Rico”, expresó Morales.

En los pasados días, el creador de contenido regresó a sus labores como cazador y realizó la captura de una culebra en el municipio de Comerío, algo que evidenció a través de sus redes sociales.

Municipio de Aguas Buenas realizará homenaje a “Gongo Fishing”

El Municipio de Aguas Buenas anunció que realizará un homenaje a José Morales Berríos, conocido en las redes sociales como “Gongo Fishing” por su labor comunitaria capturando animales que se han convertido en plagas por toda la isla.

El homenaje será parte de la Primera Feria Cultural y Artesanal que se celebrará este domingo a la 1:00pm en la Plaza Pública Luis A. Ferré de Aguas Buenas.

“Este es un evento pensado con mucho cariño para nuestra gente y para quienes nos visitan. Queremos que Aguas Buenas se convierta en punto de encuentro para la cultura, el arte y la familia. Qué mejor ocasión para reconocer a alguien que representa nuestro espíritu comunitario como lo es José Morales Berríos, “Gongo Fishing”, del barrio Sumidero, a quien tanto cariño y agradecimiento le tenemos por su trabajo”, explicó la alcaldesa Karina Nieves Serrano.

La feria contará con una variada oferta que incluye presentaciones de música y baile cultural, exhibiciones de autos antiguos, una mini granja, talleres de manualidades y la participación de artesanos y comerciantes locales.

La mandataria municipal sostuvo que este tipo de actividades, además de promover el aprecio por la identidad cultural, también representan un impulso directo al desarrollo económico del pueblo.

“Cada visitante que llega, cada artesano que vende, cada comerciante que participa es parte de una red de crecimiento que queremos seguir fortaleciendo. Esta feria es solo el comienzo de muchas otras iniciativas que seguirán posicionando a Aguas Buenas como un municipio activo”, dijo sobre el particular.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de exhibiciones interactivas, comidas típicas, productos artesanales y una programación artística variada para todos los públicos. Para más información, las personas pueden acceder a las redes sociales oficiales del Municipio de Aguas Buenas.