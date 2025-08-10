Junta de Supervisión Fiscal avala enmienda a contrato para compras descentralizadas en escuelas

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó con observaciones una enmienda al contrato entre el Departamento de Educación (DE) y Citibank, N.A., que permite a los directores escolares continuar utilizando tarjetas comerciales prepagadas para la compra directa de materiales y servicios a suplidores preaprobados.

Según la carta enviada el 7 de agosto de 2025 por el asesor legal de la JSF, Jaime A. El Koury, la modificación añade $11.2 millones al contrato vigente para cubrir el año fiscal 2026. Los fondos provendrán de una combinación de recursos estatales y federales del programa School Wide.

El contrato original, aprobado en enero de este año, surge de un proceso de subasta competitiva realizado en 2022 y cuenta con una asignación inicial de $11.3 millones. La vigencia se extiende hasta enero de 2028. Los cargos por servicio de Citibank no se pagan con fondos del DE, sino que son facturados directamente a los suplidores seleccionados por la Administración de Servicios Generales.

En su comunicación, la JSF sostuvo que el DE tiene los fondos presupuestados para la enmienda, pero le exigió presentar antes del 30 de septiembre una certificación actualizada de disponibilidad de fondos con el desglose detallado de costos. Además, advirtió que cualquier exceso presupuestario deberá ser cubierto mediante ahorros en otras áreas y con una reprogramación aprobada.

El mecanismo de las tarjetas prepagadas busca agilizar la adquisición de materiales y servicios en las escuelas, reduciendo la burocracia y permitiendo que los directores atiendan necesidades inmediatas. Sin embargo, la JSF recordó que cualquier cambio sustancial al contrato deberá ser sometido a revisión para garantizar que cumpla con la Ley PROMESA y el Plan Fiscal certificado.

Las clases en el sistema público de enseñanza inician este próximo miércoles. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés ha indicado que las escuelas están listas para recibir a los estudiantes.