JSF aprueba plan de clasificación y salarios del Centro Cardiovascular con aumentos para 81% de empleados

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó, con enmiendas, el Plan de Clasificación y Remuneración del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (CCC), con vigencia retroactiva al 1 de julio de 2024. La medida implicará aumentos salariales para 420 empleados activos —el 81% de la plantilla— con un ajuste promedio de $5,622 anuales por trabajador, sin incluir beneficios marginales.

Según la carta enviada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, el plan se alinea con el nuevo Plan Uniforme de Clasificación y Retribución del Gobierno Central, parte de la Reforma del Servicio Civil, pero incorpora cambios para reforzar la retención, el reclutamiento y la competitividad salarial.

Los ajustes incluyen la revisión de las escalas salariales para empleados de carrera, personal de enfermería y de confianza, así como la modificación de los sueldos base de diversas clases de puestos para que correspondan con datos de mercado provistos por el Economic Research Institute (ERI). Además, el CCC deberá adoptar guías actualizadas de administración salarial en sintonía con las que emitirá la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).

El impacto económico anual se estima en $2.67 millones, incluyendo beneficios marginales. La corporación pública certificó que cuenta con fondos no comprometidos de su presupuesto vigente para financiar la medida y, de ser necesario, hará reprogramaciones presupuestarias para cumplir con el Plan Fiscal certificado.

Las tablas incluidas en la aprobación detallan los nuevos sueldos base para decenas de puestos, desde auxiliares y técnicos hasta gerentes, directores y ejecutivos, incluyendo rangos específicos para el personal de enfermería y de confianza.

La JSF destacó que estos cambios buscan uniformar las escalas salariales del sector público, mejorar la competitividad y garantizar la sostenibilidad fiscal, con el objetivo final de fortalecer el servicio que ofrece el CCC a la población de Puerto Rico.